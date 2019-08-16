Куда обратиться с подозрением на рак?

Для приёма в онкодиспансере понадобится: паспорт, полис, СНИЛС, направление (по форме) от онколога первого звена с диагнозом и данными обследования, квитанция об оплате (платные услуги). Существует минимальный перечень обследований при подозрении на онкологию. Он есть у каждого врача первичной категории.

«Часто бывает, что пациенты сами ставят себе диагноз, приходят к нам без направления, без обследования и удивляются, почему их здесь не принимают, » — говорит заместитель главного врача по медицинской части Елена Румянцева.