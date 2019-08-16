Куда обратиться с подозрением на рак?

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Диагноз не приговор
Страшный диагноз — как гром среди ясного неба: «У вас онкология!» Услышать такое боится каждый. В интервью «Призыву» специалисты онкодиспансера рассказали, какой должен быть алгоритм действий пациента при постановке онкологического диагноза, какие документы потребуются для постановки на учёт, бесплатны ли обследования и лечение. На все эти вопросы ответили заместитель главного врача по медицинской части Елена Румянцева, заведующая поликлиникой Ирина Власова и врач-радиотерапевт Виктория Шмелёва.
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Первый шаг - участковый терапевт
Онкозаболевание может быть обнаружено у терапевта, на общей диспансеризации, на периодическом медосмотре. Первичное обращение всегда происходит через терапевта. Тот, учитывая жалобы пациента и опираясь на результаты обследования, решает, нужна ли консультация онколога или иного специалиста. При подозрении на рак терапевт выписывает направление к онкологу первичного звена. Первичные онкокабинеты во Владимире открыты практически во всех поликлиниках. И уже работающий там специалист при необходимости даёт направление в областной диспансер.
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Список документов для обращения в окнодиспансер
Для приёма в онкодиспансере понадобится: паспорт, полис, СНИЛС, направление (по форме) от онколога первого звена с диагнозом и данными обследования, квитанция об оплате (платные услуги). Существует минимальный перечень обследований при подозрении на онкологию. Он есть у каждого врача первичной категории.
«Часто бывает, что пациенты сами ставят себе диагноз, приходят к нам без направления, без обследования и удивляются, почему их здесь не принимают, » — говорит заместитель главного врача по медицинской части Елена Румянцева.
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Как записаться в онкодиспансер
Запись в областной онкодиспансер ведётся через колл-центр при наличии направления от онколога. По полису ОМС сроки ожидания специалиста диспансера — 3-4 дня. Запись к узкому специалисту возможна 15-го числа каждого месяца, но только планово и на следующий месяц. В первую очередь здесь стараются принять пациентов по направлениям районных онкологов, а также городских по электронной записи «врач — врач». Записаться можно следующими способами:
· при личном обращении в регистратуру ОКОД: г. Владимир, ул. Каманина, д. 21;
· по телефонам: (4922) 40-46-04 или 40-46-46.
В электронном виде записать может только врач-онколог (либо лицо, ответственное за запись) по месту жительства.
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Услуги платные и бесплатные
Онкологическая помощь входит в программу ОМС. Все виды диагностических исследований, лечебных мероприятий в областном онкодиспансере проводятся бесплатно. Но при одном условии: если есть диагноз и направление от онколога первичного звена. Все эти же услуги в диспансере будут платными для иностранных граждан, а также для пациентов без направлений.
На платные исследования также есть очередь. Если по полису бесплатно каждый специалист здесь принимает по 20-30 человек в день (и это выше нормы), то на платной основе он берёт ещё пять человек. Поэтому в день обращения можно не попасть и платно. То есть будьте готовы подождать 1-2 дня.
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На какие обследования могут направить в другие регионы
Сейчас во Владимирской области пока нет двух видов исследования, говорят онкологи. Это позитронная эмиссионная томография и молекулярно-генетические исследования. В 2020 году диспансер планирует открывать молекулярно-генетическую лабораторию, и тогда этот вид исследования будет доступен в области. Сейчас пациентов в случае необходимости на эти исследования направляют в другие федеральные центры. В течение последних месяцев появилась возможность проводить их по полису ОМС бесплатно. Направление выписывает лечащий врач.
В следующем материале, который выйдет 23 августа, мы расскажем о психологической помощи пациенту, у которого диагностировали рак. Ответим на вопросы, как вести себя родным больного и где можно получить психологическую поддержку специалиста во Владимирской области.
Татьяна Данилова
Заглавное фото: versiya.info
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