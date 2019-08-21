Кромлех с исполинским валуном установили в «Мещере»

Работы по обустройству комплекса мегалитов в «Мещере» подошли к концу. Кромлех в поселке Уршельский на территории административного здания воссоздали сотрудники национального парка и содружества «ГеоШушмор». В центре расположили мещерский дольмен. Его венчает валун на трех камнях-опорах.

— Монтаж многотонного валуна был сопряжен с трудностями, вызванными ограничениями в эксплуатации грузоподъёмной техники. Однако работники национального парка справились, и теперь объект предстаёт в завершённом виде, — сообщает пресс-служба национального парка «Мещера».

Позже территорию огородят. Для туристов поставят информационные стенды, рассказывающие о мегалитах.

Воссозданный кромлех покажет туристам, как когда-то выглядели комплексы мегалитов.

Мегалитический комплекс в «Мещере» начали возводить в июне этого года. Целью было воссоздать кромлех как некий макет для туристов, чтобы было понятно, как он мог выглядеть изначально. В национальном парке сохранились свои мегалиты, но не в первозданном виде. Мало того, они находятся в урочищах, куда путь затруднен.

Как ранее сообщал «Призыв», этим летом в национальном парке нашли следы древнего рыболовецкого поселения. Подтверждает гипотезу ещё одна находка археологов — рыболовецкий канал, являвшийся частью традиционного рыбацкого промысла в Мещере.

Елена Пляскина

Фото: gus-info.ru