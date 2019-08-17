Ковровские тракторы вспашут крымские виноградники

Крымские виноградники будут обрабатывать тракторы Ковровского электромеханического завода. Известно, что известное предприятие «Массандра» пополнит свой парк 167 единицами сельскохозяйственной техники. В этом списке 41 трактор, собранный на КЭМЗ. Это самая крупная закупка за всю 125-летнюю историю предприятия, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Владимирской области.

Это самая крупная закупка за всю историю предприятия.

Как рассказала генеральный директор объединения Янина Павленко, поставки уже начались – на предприятие прибыли первые тракторы и опрыскиватели. Остальная техника сейчас изготавливается на заводах. Окончательные сроки поставки тракторов – ноябрь текущего года.

Крымское предприятие остро нуждается в перевооружении парка сельхозтехники – износ тракторов и оборудования составляет на сегодняшний день более 90%. Поэтому технику планируют приобретать и дальше.

Ранее «Призыв» писал, что «первенец» Владимирского тракторного завода приехал в Суздаль на День Огурца. Экспонат для праздника предоставил подмосковный Музей техники Вадима Задорожного.

Ольга Ефремова

Фото: massandra.su