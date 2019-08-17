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Ковровские тракторы вспашут крымские виноградники

Виноделы закупили технику из Владимирской области

Крымские виноградники будут обрабатывать тракторы Ковровского электромеханического завода. Известно, что известное предприятие «Массандра» пополнит свой парк 167 единицами сельскохозяйственной техники. В этом списке 41 трактор, собранный на КЭМЗ. Это самая крупная закупка за всю 125-летнюю историю предприятия, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Владимирской области.

Это самая крупная закупка за всю историю предприятия.

Как рассказала генеральный директор объединения Янина Павленко, поставки уже начались – на предприятие прибыли первые тракторы и опрыскиватели. Остальная техника сейчас изготавливается на заводах. Окончательные сроки поставки тракторов – ноябрь текущего года.

Крымское предприятие остро нуждается в перевооружении парка сельхозтехники – износ тракторов и оборудования составляет на сегодняшний день более 90%. Поэтому технику планируют приобретать и дальше.

Ранее «Призыв» писал, что «первенец» Владимирского тракторного завода приехал в Суздаль на День Огурца. Экспонат для праздника предоставил подмосковный Музей техники Вадима Задорожного.

Ольга Ефремова

Фото: massandra.su

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