«Король просрочки» выплатил штраф в полмиллиона

Полмиллиона рублей штрафа выплатил в государственную казну «король просрочки» Станислав Фролов. СУ СКР по Владимирской области отчиталось, что пришло официальное подтверждение об исполнении решения суда. Сам предприниматель отбывает трехлетний срок. В декабре 2018 года его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов на поставку продукции для нужд бюджетных учреждений системы здравоохранения, образования и социального обслуживания (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ущерб от действий поставщика оценили в 6 миллионов 100 тысяч рублей. Его Фролов полностью возместил еще на досудебной стадии. Средства, похищенные обвиняемым при исполнении контрактов на поставку сливочного масла, были возвращены на счета 25 социальных учреждений региона.

Свою вину предприниматель полностью признал и раскаялся.

Как ранее сообщал «Призыв», с декабря 2016-го по июнь 2017 года при выполнении контрактов Фролов действовал в обход закона. Путем обмана он поставлял некачественное сливочное масло в Муромский родильный дом, Муромский детский дом, Владимирский областной психоневрологический интернат, областную детскую клиническую больницу, областной клинический онкологический диспансер, больницу № 2 города Владимира и другие учреждения.

Елена Пляскина

Фото: finrussia.ru