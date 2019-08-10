Контактные зоопарки больше не едут во Владимир 

Выставлять на потребу публике экзотических и не только животных больше не позволят. В следующем году на территории России вступит в силу федеральный закон, запрещающий деятельность контактных зоопарков. Но от кочующих «балаганчиков» коммерсанты и чиновники Владимирской области начали отказываться уже сейчас. Так недавно в Муроме владельцы торговых центров поддержали инициативу главы района – запретить на их площадях размещать контактные зоопарки. Тогда бизнесмены признались, что сами были свидетелями плачевного состояния животных, в неволе некоторые звери даже погибли. «Призыв» поинтересовался у владимирской мэрии – готовы ли у нас в городе, не дожидаясь 2020 года, запретить размещение контактных зоопарков? Нам ответили, что сейчас не имеют права вмешиваться в деятельность частных предприятий, где выставляют напоказ зверюшек. Но и заявок больше не поступает.

— Администрация города Владимира в своей деятельности руководствуется исключительно требованиями законодательства. В администрации города Владимира любят животных. Видимо, в том числе и поэтому в этом году организаторы контактных зоопарков не обращались в мэрию за разрешением организовать их на муниципальных площадях (например, в парках). В администрацию города не поступали в этом году обращения от зоозащитников с предложениями о запрете деятельности контактных зоопарков на муниципальных площадях. При этом администрация города не имеет права вмешиваться в деятельность коммерческих предприятий, на площадях которых подобные контактные зоопарки размещались, — пояснили свою позицию в мэрии.

В мэрии сообщили, что заявок на размещение контактных зоопарков больше не поступает.

Тем временем во Владимире в этом году, в самом центре города открылся тропический комплекс, где помимо различных бабочек и рептилий показывают маленьких обезьянок. Выставка стационарная. Владимирские зоозащитники выступают против таких развлечений. И в следующем году о подобных случаях будут сообщать «куда следует». — Я никогда своего ребенка не поведу в контактный зоопарк. Все зоозащитники придерживаются единого мнения, что надо все эти контактные, да и обычные зоопарки закрывать, — уверена зоозащитник из Владимира Анна. – Дикие животные вынуждены доживать свой век в ужасных условиях. Ладно, там всякие зверофермы, где кролики и козы живут в загонах и на них приходят посмотреть дети. Не имею ничего против заповедников, где условия максимально приближены к естественной среде обитания. Но эти контактные зоопарки – даже для кошек домашних мучение. Привозили во Владимир в прошлом году такую выставку. Там кошки все были «обдолбанные», в ужасном состоянии. Новый закон даёт хоть какой-то механизм воздействия на тех, кто хочет заработать на экзотических животных, уверены зоозащитники. Но некоторые волонтёры считают, что не все зоопарки опасны для животных, и даже наоборот. Главное, чтобы животному было там комфортно жить.

Зоозащитники тоже будут контролировать исполнение закона.

— Любой закон имеет свои плюсы и минусы. Ошибочно думать, что контактные зоопарки организуют только люди, жаждущие наживы. Иногда владельцами становятся сами зоозащитники — люди, которые готовы спасать зверей, выкупать их с заводов и фабрик и затем организовывать для них условия для жизни, следя за их рационом и состоянием здоровья, — говорит Анастасия Комиссарова, зоозащитник. — Тем не менее, перед всеми ними сейчас встал вопрос “Куда деть животных?” Закон предлагает передать новому владельцу, отдать в зоопарки, в приюты, в добрые руки, но ни в коем случае не усыплять. В любом случае, начало положено и сейчас важно не навредить животным — главная цель закона и любого цивилизованного общества. За исполнением нового закона будут следить государственные контролирующие органы — Россельхознадзор, а также общественные инспекторы — ими могут стать обычные граждане, получив соответствующее удостоверение, говорят волонтёры. К слову закон «Об ответственном обращении с животными» также запретит держать дома диких зверей, устраивать бои между животными, выгуливать собак опасных пород без намордника, ошейника и поводка.

Ранее «Призыв» сообщал, что правительство России утвердило перечень потенциально опасных пород собак. Выгуливать их свободно можно будет только на огороженной территории владельца. Татьяна Данилова

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