Конфликт музея и предпринимателей урегулируют посредники 

Спор Владимиро-Суздальского музея-заповедника и предпринимателями, так или иначе использующими изображения музейных объектов в своём бизнесе, вовлекает всё новые общественные и властные структуры. Накануне желание стать посредником в конфликте выразила общественная организация «Опора России». А сегодня пришла информация из «Белого дома» — там тоже проявили интерес к этой истории. И намерены поддержать коммерсантов.

— В департаменте предпринимательства прошло совещание представителей заинтересованных предпринимателей с директором департамента Тимуром Рамазановым, который подтвердил, что будет отстаивать позицию владимирских и суздальских предпринимателей в данном споре, — сообщил на своей странице в соцсетях Григорий Кузьмин, предприниматель, представитель «Опоры России».

«Опора России» обратилась в администрацию области и ВСМЗ

На следующей неделе «Опора России» организует встречу владимирских предпринимателей с руководством ВСМЗ. Чуть позже по конфликту соберётся целый «круглый стол», куда помимо коммерсантов и музейщиков войдут представители прокуратуры, антимонопольной службы, общественной палаты и администрации области. По всей видимости, говорить о взимании платы до того, как стороны не выяснят все моменты, не стоит.

По мнению Екатерины Краскиной, руководителя общественной организации, объединяющей владимирских предпринимателей, теоретически музей имеет право требовать плату за использование образов объектов, находящихся в его управлении. Но для этого должны быть утверждены все регламенты, которые пока не прописаны.

— Наша задача — найти золотую середину, разрешить этот конфликт, — пояснила «Призыву» Екатерина Краскина.

Прайс-лист с расценками на использование музейных образов появился в июне 2019 года. После этого довольно быстро последовали финансовые претензии музейщиков к предпринимателям. Одним из первых требование заплатить деньги получили владельцы морозильных лотков, на которых красовалось изображение Золотых ворот. С мороженщиков потребовали 20 тысяч рублей. Как утверждали сами коммерсанты – «с каждой тележки». Но вчера в музее пояснили, что это не так.

— В соответствии с утвержденным прейскурантом речь идет не о 20 тысячах рублей «с каждого холодильника», а только о 20 000 рублей, т.к. расценки установлены за использование одного изображения в течение одного года в одном наименовании продукции, — заверил зам. генерального директора по развитию Александр Капусткин.

Как бы то ни было, ни по первоначальному, ни по нынешнему усечённому прейскуранту, коммерсанты платить пока не намерены. Ранее «Призыв» сообщал, что руководство ВСМЗ предоставило развёрнутый ответ на жалобы бизнесменов. Их претензии музей назвал оскорбительными и некорректными.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»

Заглавное фото Григория Кузьмина