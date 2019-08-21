Кондукторы готовят диверсию против валидаторов

Владимирские кондукторы, похоже, готовят свой тихий протест против валидаторов. Многих сотрудников общественного транспорта не устраивают нововведения с транспортными картами и безналичной системой оплаты проезда. Соцсети наводнили сообщения пассажиров о «страшных» рассказах кондукторов, которые слышат в автобусах и троллейбусах. Одни говорят, что с сентября уволят всех кондукторов с автобусных маршрутов «Владимирпассажиртранса» и части «АДМ» (с маршрутов № 9,11, 28), другие — об отмене бумажных единых социальных проездных. Тревожные слухи вызывают удивление у чиновников.

— У нас совершенно четкие договоренности с перевозчиками. До конца года никаких увольнений кондукторов. Наличный способ оплаты все равно должен быть. Кто будет билеты выдавать? Водители? — говорит замглавы администрации Владимира Сергей Литвинкин. — До конца ноября бумажные версии единых проездных будут действовать. Пластиковые карты только начали выдавать.

Валидаторы не вытеснят кондукторов. Пока.

В мэрии предполагают, что кондукторы запускают такие слухи, потому что переживают на счет своей работы. Нагрузка из-за введения транспортных карт выросла, а зарплата не увеличилась. Перевозчики грозят оптимизацией расходов и в перспективе заменой кондукторов на стационарные валидаторы, которые смогут принимать наличку и карты. Но это случится еще не скоро. Перевозчики едва выдерживают и текущие расходы на безналичную систему оплаты проезда.

— Мы платим за аренду валидаторов, плюс банкам — за проведение безналичных расчетов. А это 5% от стоимости билета. Рост тарифов нам ограничивает департамент цен и тарифов, — поясняют перевозчики.

Как «Призыв» писал ранее, кондукторы хитрят и другими способами. Пассажиры платят за проезд дважды, потому что валидаторы якобы не сработали и платеж не прошел.