Комиссия Владимирского УФАС России прекратила рассмотрения жалобы ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ» на действия организатора закупки и закупочной комиссии ООО «Владимиртеплогаз» при проведении запроса предложений

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Агентство Р.О.С. долгЪ» на действия организатора закупки и закупочной комиссии ООО «Владимиртеплогаз» при проведении запроса предложений на оказание услуг по совершению юридических и иных действий, направленных на погашение (возврат) просроченной дебиторской задолженности ФЛ и повышение сбора денежных средств за поставленную тепловую энергию на территории присутствия ООО «Владимиртеплогаз»: г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальный район, г. Петушки и Петушинский р-н, г. Киржач, г. Собинка, г. Лакинск, г. Владимир мкр. Содышка.

Комиссия Владимирского УФАС России, в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела, в связи с отзывом вышеуказанной жалобы ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ», приняла решение о прекращении рассмотрения настоящего дела.