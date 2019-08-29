Комиссия Владимирского УФАС России не нашла оснований для включения информации об ООО «БМ Фильтр» в реестр недобросовестных поставщиков

Владимирского УФАС России поступило обращение ФГБУ «ВНИИЗЖ» о включении сведений в отношении ООО «БМ Фильтр» в РНП в связи с уклонением от подписания договора.

Из обращения и представленных документов Заявителя следует, что ООО «БМ Фильтр» на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме на поставку фильтров и фильтрующих материалов было признано победителем данной закупки.

Заказчик направил победителю закупки проект договора с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки РТС-Тендер. В установленный п. 15.7 Положения срок Общество не направило Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя закупки, а также документ подтверждающий предоставление обеспечение исполнения договора.

Таким образом, Общество было признано уклонившимся от заключения договора, в связи с чем, просит включить его в РНП.

Вместе с тем, Комиссия Владимирского УФАС России при рассмотрении данного обращения пришла к выводу об отсутствии оснований для включения в РНП информации об ООО «БМ Фильтр».