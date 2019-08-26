Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Теза-строй» на действия закупочной комиссии ООО «Владимиртеплогаз» при проведении конкурса признана обоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Теза-строй» на действия закупочной комиссии ООО «Владимиртеплогаз» при проведении конкурса в электронной форме на сайте электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru с использованием функционала www.223.rts—tender.ru только среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на организацию работ по реализации инвестиционной программы ООО «Владимиртеплогаз» «под ключ» в г. Гусь-Хрустальный (разработка проектно-сметной документации на строительство котельной, получение положительного заключения экспертизы, строительство котельной, пуско-наладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию): строительство блочно-модульной котельной с выводом из эксплуатации котельной № 1 Микрорайон, 29-а, г. Гусь-Хрустальный.

Жалоба Комиссией Владимирского УФАС России была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Теза-строй» была признана обоснованной в связи с тем, чтозакупочной комиссией ООО «Владимиртеплогаз» оценка заявок была проведена не в соответствии с закупочной документацией, что привело к неверному определению победителя закупки, которому было присвоено максимальное число баллов.