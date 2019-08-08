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Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Химпродмаркет» на действия организатора закупки МУП «Владимирводоканал» признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Химпродмаркет» на действия организатора закупки МУП «Владимирводоканал» при проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку  полиоксихлорида алюминия.

Комиссией Владимирского УФАС России жалоба была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона  от «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

В обжалуемых действиях организатора закупки МУП «Владимирводоканал» Комиссией Владимирского УФАС России не было выявлено нарушение Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.

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