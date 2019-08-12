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«Кирпич» на Стрелецкой не пугает водителей

Жители улицы просят установить камеры

Поток машин едет под «кирпич» на Стрелецкую с Лыбедской магистрали. Запрещающие знаки на этой улице Владимира не работают. Автомобилисты игнорируют ограничения и продолжают пользоваться привычным маршрутом. Дорога по Стрелецкой удобна многим для объезда центральных магистралей. Но жителей окрестных домов это не устраивает.

Жители перекрытой улицы просят установить камеры.

Первое время, когда знаки только поставили, на дороге стоял патруль ДПС. После таких рейдов машин стало меньше. Но потом, когда инспектора перестали приезжать, снова появился поток машин, — рассказывает жительница дома по улице Стрелецкой Ирина Пескова. — Надо камеру вешать здесь и штрафы выписывать. Тогда будет толк. 

Как «Призыв» сообщал ранее, жители домов по Стрелецкой вели длительную переписку с мэрией, встречались лично. Власти пообещали тротуар, пешеходный переход, одностороннее движение. Почти все сделали. Правда, встречное направление отменили только на самом узком участке — на съезде с Лыбедской магистрали.

За проезд под знак грозит лишение прав на срок до 6 месяцев.

Там с горки и в горку две машины не разойдутся. ДТП все время происходят. Бьются и бьются машины. Тротуар, конечно, спасает, но машины все равно гоняют. Скорость не маленькая, — рассуждает Ирина Пескова.

В ГИБДД сетуют, что инспекторов ДПС не хватает, на все дороги не выставить. К тому же сейчас повсеместно идет переход к автоматической системе фиксации нарушений ПДД. «Живые» инспектора и не требуются. Новые камеры во Владимире появятся, но на аварийных перекрестках, где часто превышают скорость и выезжают на встречку.

Анна Тумановская 

Фото и видео «Призыва» 

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