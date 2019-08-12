«Кирпич» на Стрелецкой не пугает водителей

Поток машин едет под «кирпич» на Стрелецкую с Лыбедской магистрали. Запрещающие знаки на этой улице Владимира не работают. Автомобилисты игнорируют ограничения и продолжают пользоваться привычным маршрутом. Дорога по Стрелецкой удобна многим для объезда центральных магистралей. Но жителей окрестных домов это не устраивает.

Жители перекрытой улицы просят установить камеры.

— Первое время, когда знаки только поставили, на дороге стоял патруль ДПС. После таких рейдов машин стало меньше. Но потом, когда инспектора перестали приезжать, снова появился поток машин, — рассказывает жительница дома по улице Стрелецкой Ирина Пескова. — Надо камеру вешать здесь и штрафы выписывать. Тогда будет толк.

Как «Призыв» сообщал ранее, жители домов по Стрелецкой вели длительную переписку с мэрией, встречались лично. Власти пообещали тротуар, пешеходный переход, одностороннее движение. Почти все сделали. Правда, встречное направление отменили только на самом узком участке — на съезде с Лыбедской магистрали.

За проезд под знак грозит лишение прав на срок до 6 месяцев.

— Там с горки и в горку две машины не разойдутся. ДТП все время происходят. Бьются и бьются машины. Тротуар, конечно, спасает, но машины все равно гоняют. Скорость не маленькая, — рассуждает Ирина Пескова.

В ГИБДД сетуют, что инспекторов ДПС не хватает, на все дороги не выставить. К тому же сейчас повсеместно идет переход к автоматической системе фиксации нарушений ПДД. «Живые» инспектора и не требуются. Новые камеры во Владимире появятся, но на аварийных перекрестках, где часто превышают скорость и выезжают на встречку.