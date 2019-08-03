Камеры «стреляют» парковщиков в Суздале и Коврове

Водителей, нарушающих правила парковки в Суздале и Коврове, оформят автоматически. Присутствие инспекторов ГИБДД на дорогах не требуется. Автоматические комплексы, фиксирующие парковку под запрещающими знаками, расширяют границы работы. Теперь они снимают на камеру не только во Владимире, но и в Коврове и в Суздале. А в ближайшее время станут ловить незадачливых парковщиков еще в Муроме и Гусь-Хрустальном.

— В областном центре комплекс «Дозор-М» эксплуатируется в ежедневном порядке. В Суздале и в Коврове работают 2-3 раза в месяц, в соответствии с графиком, согласованным с ГИБДД, — пояснили «Призыву» в центре безопасности дорожного движения Владимирской области.

Ежемесячно «Дозор» собирает свыше тысячи штрафов.

В этом году центр БДД администрации региона собирается приобрести еще один такой комплекс. Машина с работающим прибором фиксации нарушений правил парковки, как и аналогичные транспортные средства с приборами скорости, выйдет на федеральные трассы в черте Владимира. К примеру, в Добром предостаточно улиц, где парковаться запрещено, но многие водители это делают, потому что встать элементарно негде.

Как писал «Призыв» ранее, администрация области также планирует закупить несколько комплексов фиксации нарушений ПДД. Их установят по дорогам Владимирской области, больше всего — во Владимире.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»