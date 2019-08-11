Камеры ГИБДД нанесли на карту Владимирской области

Места, где установлены стационарные и передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД нанесены на карту региона. Полный список можно увидеть на официальном сайте ГИБДД. Сервис пока работает с перебоями. То вместо Владимирской области может загрузиться схема Архангельской, а то и вовсе портал порадует надписью «сервис находится в стадии наполнения». Но если повезёт – искомое найдёте.

Виртуальная карта с камерами работает с перебоями. Но сами камеры исправно фиксируют нарушения

Камеры классифицируют по названию и месту расположения. В нашем регионе работает порядка 60 комплексов, в том числе и передвижных. Мест их размещения куда больше. Все данные с них оформляются в центре автоматической фото и видео фиксации регионального управления ГИБДД, хотя сама аппаратура — в собственности администрации области. Каждый адрес дислокации камеры согласуется с Госавтоинспекцией. Большая их часть находится там, где совершается больше ДТП. Все камеры пока работают исключительно на нарушения скоростного режима. В населённых пунктах «под штраф» попадают машины, мчащиеся со скоростью свыше 80, вне населённых пунктов — свыше 110 километров в час.

За год в региональный бюджет со всех видов штрафов по линии ГИБДД поступает около 500 миллионов рублей. При этом средний чек штрафа – 500 рублей. У нарушителей скоростного режима есть 20 дней, чтобы заплатить с 50-процентной скидкой. Быстрее протокол прогружается в сервисе ГИБДД на сайте. Но нередко возникают ошибки с оформлением протокола, поэтому лучше дождаться письма по почте, чтобы увидеть на фото свою машину, номер и время совершения нарушения.

Как «Призыв» сообщал ранее, администрация области закупает еще одну партию автоматических камер. Места их установки уже известны.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»