Какие законы вступили в силу в августе

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Новшества коснутся всех россиян
С августа 2019 года вступают в силу новые законы, поправки и правила, касающиеся жизни всех россиян. Работающих пенсионеров ждет первая за последние три года индексация пенсионных выплат, а жителей нескольких пилотных регионов — новая строчка в платежках ЖКУ: в стране начинают тестировать действие нового закона о добровольном страховании жилья против ЧС.
Кроме того, вводится ответственность для работодателей, не соблюдающих закон о «зарплатном рабстве», и ужесточается наказание за попытки помешать работе медиков и подделку документов. Также новшества коснутся жителей ветхих домов, покупателей недвижимости и туристов.
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Индексация пенсий для работающих пенсионеров
С 1 августа впервые с 2016 года пересчитают пенсии для работающих пенсионеров. С 2015 года они рассчитываются по новой формуле, основанной на пенсионных баллах. Сумма выплат зависит от величины отчислений, которые делает работодатель, но не может превышать официально установленные ограничения. В Пенсионном фонде уточнили, что в августе 2019 года выплаты увеличатся не более чем на три пенсионных балла. Учитывая, что один балл равен 81,49 рубля, максимальная прибавка составит 244,47 рубля. Перерасчет выплат будет проводиться автоматически.
Решение временно отказаться от индексаций пенсий работающим пенсионерам было принято в 2016 году, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда. Но в конце июля в Счетной палате сообщили, что эта мера не дала ожидаемого эффекта из-за сокращения количества работающих пенсионеров в стране. По данным Росстата на 2019 год, в России к этой группе относятся 9,88 млн человек, в то время как на 1 января 2016 года их было более 15 млн.
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Страхование жилья на случай ЧС
С 4 августа в силу вступает закон о добровольном страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций. Теперь регионы могут разработать свои программы добровольного страхования, а люди — получить государственные гарантии возмещения стоимости потерянного дома. Пока новые правила будут действовать в тестовом режиме в семи пилотных регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях. В августовской квитанции за ЖКУ в этих регионах появится новая строчка, однако оплачивать счет за страхование никто не обязан.
Такая программа более 20 лет успешно действует в Москве, по ней застрахованы более двух миллионов квартир. В более 80% случаев собственники вносят взносы через платёжки ЖКХ. В среднем платёж составляет 92 рубля в месяц. Районы города закреплены за конкретными страховщиками. Такая же система может быть внедрена в других городах России.
В перечень страховых рисков входит потеря и повреждение жилья в результате локального пожара, взрыва газа, залива соседей, падения самолётов. При гибели жилья страховщик выплачивает 300-500 тысяч рублей, остальная сумма доплачивается из бюджета. Это доля, установленная правительством РФ. В остальных случаях доля участия страховщика может составлять от 30 до 95%, остальное выплачивает регион. Размер возмещения ущерба высчитывается, исходя из площади жилья, помноженной на среднюю стоимость квадратного метра в регионе.
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Послабления для жильцов ветхих домов
Жителям старых домов разрешили не устанавливать счётчики на воду и электричество — соответствующий закон вступает в силу с 6 августа. Прежде требование об обязательной установке приборов учёта распространялось только на дома, признанные ветхими или аварийными до 1 января 2013 года. Новый документ этот срок исключает вообще.
Отказаться от счетчиков могут жильцы всех ветхих и аварийных домов, а также многоквартирных домов, где износ крыши, стен и фундамента — более 70 процентов. Важно, что такие дома не должны находиться в региональной программе капремонта, потому что в будущем будут снесены или реконструированы, а также входить в программу реновации. Плата за воду и свет будет начисляться по базовому тарифу, без надбавки за отсутствие приборов учёта.
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Сокращение затрат для покупателей недвижимости
Желающим оформить ипотечные каникулы с конца лета больше не нужно будет платить государственную пошлину за то, чтобы внести изменения в единый государственный реестр недвижимости. А при проведении части сделок с недвижимостью, которая находится в долевой собственности, можно обойтись без участия нотариуса при условии, что речь не идет о спорных ситуациях и все собственники достигли полного согласия.
В частности, не нужно будет заверять у нотариуса договоры об ипотеке долей с кредитными организациями. Также по упрощенной форме можно будет действовать при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей в рамках одной сделки. В то же время сделки по отчуждению или договоры об ипотеке отдельных долей в праве общей собственности будут по-прежнему принадлежать нотариальному заверению.
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Запрет на «зарплатное рабство»
С конца лета вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», при котором работодатель отказывается по просьбе сотрудника переводить средства на счета выбранного человеком банка. В соответствии с поправками, которые вносятся в Административный кодекс, штраф за отказ переводить средства на счета выбранного банка для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для предпринимателей, которые выступают в качестве физических лиц, — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц штраф — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
В то же время будет скорректирован порядок уведомления сотрудниками о своем желании сменить банк, на карту которого переводится зарплата. Если раньше сообщить об этом нужно было за пять дней, то теперь предупредить работодателя о своем желании нужно будет как минимум за 15 дней. Соответствующие изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ.
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Ответственность за попытки помешать медикам
С 6 августа в силу вступают поправки в Административный и Уголовный кодексы, которые предусматривают ответственность за попытки помешать работе медиков. В случаях, когда в действиях гражданина, пытавшегося воспрепятствовать работе медработника, не было уголовного состава, правонарушение будет квалифицироваться как административное, а виновному нужно будет заплатить штраф в размере от 4000 до 5000 руб. Водителям, которые отказываются пропускать машины скорой помощи, будет грозить штраф в размере до 5000 рублей или лишение прав на срок до одного года.
Если же в результате этих действий был нанесен серьезный урон здоровью пациента, то речь будет идти об уголовной ответственности. Нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы. В случае смерти пациента этот срок может увеличиться до четырех лет, в том числе если речь идет о водителе, не пропустившем «скорую».
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Ужесточение наказания за подделку документов
С 6 августа уголовная ответственность за подделку паспортов, удостоверений и т.д. повысится до трех лет лишения свободы. Одновременно устанавливается наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, а также за использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения, штампов, печатей или бланков. За совершение этих преступлений предусматривается ограничение или лишение свободы либо принудительные работы на срок до одного года.
Штраф за сообщение ложных сведений (например, при подаче документов на загранпаспорт) возрастет до 3-5 тыс. для обычных граждан и до 5-10 тыс. для должностных лиц.
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Сдерживание цен на авиабилеты
С 1 августа начинает работать механизм, который позволит избежать резкого роста цен на авиабилеты в случае удорожания стоимости нефти. Закон предусматривает поддержку авиаперевозчиков через выплату им отрицательного акциза в ситуации, когда цена за баррель нефти превышает 70 долларов.
Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители Дальнего Востока пожаловались на высокие цены на авиабилеты. Президент распорядился, чтобы авиакеросин был включен в соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на топливо. В результате правительство решило ввести отрицательный акциз на керосин, который бы компенсировал авиакомпаниям часть расходов на топливо, но не оказывал бы влияния на его стоимость у нефтяных компаний.
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Ограничение провоза цветов и фруктов
С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов. В каждом из букетов может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений. То есть объявить охапку, скажем, мимозы одним букетом не получится. Ограничения также действуют в отношении рождественских елок, веток хвойных деревьев.
Касаются новые правила багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта (судов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей), а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Распространяются ограничения и на почтовые отправления.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: 82-92rus.blogspot.com
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