Какие законы вступили в силу в августе

С 4 августа в силу вступает закон о добровольном страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций. Теперь регионы могут разработать свои программы добровольного страхования, а люди — получить государственные гарантии возмещения стоимости потерянного дома. Пока новые правила будут действовать в тестовом режиме в семи пилотных регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях. В августовской квитанции за ЖКУ в этих регионах появится новая строчка, однако оплачивать счет за страхование никто не обязан.

Такая программа более 20 лет успешно действует в Москве, по ней застрахованы более двух миллионов квартир. В более 80% случаев собственники вносят взносы через платёжки ЖКХ. В среднем платёж составляет 92 рубля в месяц. Районы города закреплены за конкретными страховщиками. Такая же система может быть внедрена в других городах России.

В перечень страховых рисков входит потеря и повреждение жилья в результате локального пожара, взрыва газа, залива соседей, падения самолётов. При гибели жилья страховщик выплачивает 300-500 тысяч рублей, остальная сумма доплачивается из бюджета. Это доля, установленная правительством РФ. В остальных случаях доля участия страховщика может составлять от 30 до 95%, остальное выплачивает регион. Размер возмещения ущерба высчитывается, исходя из площади жилья, помноженной на среднюю стоимость квадратного метра в регионе.