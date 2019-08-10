Какие фильмы снял наш земляк Николай Лебедев?

Народный артист РСФСР, советский режиссер и сценарист Николай Лебедев родился 9 августа 1897 года в городе Гусь-Хрустальном Владимирской губернии. В 1916 году окончил Мальцовское ремесленное училище во Владимире. Вынес суровую школу революции и бился на фронтах Гражданской войны. В 1925 году окончил актерский факультет Института экранного искусства и на всю жизнь связал свое творчество с Ленинградской фабрикой «Совкино» (позже «Ленфильм»). С 1923 года, еще во время учебы, начал работать там актером, с 1927-го — ассистентом режиссера, а с 1929-го — режиссером-постановщиком. В годы Великой Отечественной войны дослужился до начальника клуба эвакогоспиталя и, видимо, лихой был начальник, потому что орден Красной Звезды и медаль «За оборону Ленинграда» просто так не дают. Николай Иванович снял десятки детских картин во всех жанрах и неоднократно получал за них призы на всесоюзных и международных фестивалях. Приезжал он на съемки и во Владимирскую область. Давайте вспомним наиболее яркие его режиссерские и актерские работы.
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