Какие фильмы снимал наш земляк – оператор Леонид Крайненков?

Леонид Крайненков родился 21 августа 1910 года во Владимире. В 1941-м он окончил операторский факультет ВГИКа и стал оператором «Мосфильма». Снял около 30 фильмов, многие из которых стали советской киноклассикой. Работал с такими известными режиссерами, как Михаил Жаров, Иван Пырьев, Абрам Роом, Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов, Владимир Басов… В 1976 году Леониду Крайненкову было присуждено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Умер в 1992 году. И более ничего о нём неизвестно. Даже фото его почти не сохранилось. В недрах Российского госархива кинофотодокументов удалось найти уникальную фотографию, где Леонид Сергеевич (тот, что в очках) стоит в компании кинорежиссера Эльдара Рязанова и художника Евгения Серганова. Но фильмы, оператором которых был Леонид Крайненков, мы смотрели и смотреть будем еще долгие годы. Давайте вспомним самые значительные работы нашего земляка.

В каком фильме замечательного актера и режиссера Михаила Жарова дебютировал Крайненков в качестве ассистента оператора? «Беспокойное хозяйство» «Анискин и Фантомас» «И снова Анискин» Правильно! Неправильно! - В каком фильме о советских ученых Абрама Роома Леонид Сергеевич впервые стал полновластным оператором-постановщиком? «Серебристая пыль» «Школа злословия» «Суд чести» Правильно! Неправильно! - Какой фильм еще молодого и никому не известного в 50-х годах режиссера Леонида Гайдая снимал Крайненков? «Жених с того света» «Деловые люди» «Самогонщики» Правильно! Неправильно! - На съемки какой комедии Эльдар Рязанов впервые пригласил в качестве оператора Леонида Сергеевича? «Зигзаг удачи» «Человек ниоткуда» «Дайте жалобную книгу» Правильно! Неправильно! - Какой детский фильм по известным рассказам Виктора Драгунского о Денисе Кораблеве снимал в 60-х годах Крайненков вместе с режиссерами Леваном Шенгелией и Глебом Комаровским? «Веселые истории» «Волшебная сила» «Девочка на шаре» Правильно! Неправильно! - Какой известный фильм по рассказам Куприна снял Леонид Сергеевич вместе с Абрамом Роомом? «Гранатовый браслет» «Поединок» «Колдунья» Правильно! Неправильно! - Какой знаменитый фильм-мюзикл снимал Крайненков с режиссером Эльдаром Рязановым? «Девушка без адреса» «Гусарская баллада» «Карнавальная ночь» Правильно! Неправильно! - В каком фильме Константина Воинова снимал Леонид Сергеевич нашего земляка – прекрасного комедийного актера Николая Парфенова? «Дача» «Рудин» «Дядюшкин сон» Правильно! Неправильно! - Какой фильм по роману Михаила Булгакова снимал Крайненков вместе с режиссером и актером Владимиром Басовым? «Бег» «Дни Турбиных» «Собачье сердце» Правильно! Неправильно! - В съемках какого кинодетектива по роману братьев Вайнеров принял участие Леонид Сергеевич? «Лекарство против страха» «Гонги по вертикали» «Город принял» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Какие фильмы снимал наш земляк – оператор Леонид Крайненков? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook