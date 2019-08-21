Какие фильмы снимал наш земляк – оператор Леонид Крайненков?

Леонид Крайненков родился 21 августа 1910 года во Владимире. В 1941-м он окончил операторский факультет ВГИКа и стал оператором «Мосфильма». Снял около 30 фильмов, многие из которых стали советской киноклассикой. Работал с такими известными режиссерами, как Михаил Жаров, Иван Пырьев, Абрам Роом, Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов, Владимир Басов… В 1976 году Леониду Крайненкову было присуждено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Умер в 1992 году. И более ничего о нём неизвестно. Даже фото его почти не сохранилось. В недрах Российского госархива кинофотодокументов удалось найти уникальную фотографию, где Леонид Сергеевич (тот, что в очках) стоит в компании кинорежиссера Эльдара Рязанова и художника Евгения Серганова. Но фильмы, оператором которых был Леонид Крайненков, мы смотрели и смотреть будем еще долгие годы. Давайте вспомним самые значительные работы нашего земляка.
Обсуждение