18+

Какие фильмы снимал наш земляк – оператор Леонид Крайненков?

21 августа владимирец отметил бы свое 108-летие

Леонид Крайненков родился 21 августа 1910 года во Владимире. В 1941-м он окончил операторский факультет ВГИКа и стал оператором «Мосфильма». Снял около 30 фильмов, многие из которых стали советской киноклассикой. Работал с такими известными режиссерами, как Михаил Жаров, Иван Пырьев, Абрам Роом, Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов, Владимир Басов… В 1976 году Леониду Крайненкову было присуждено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Умер в 1992 году. И более ничего о нём неизвестно. Даже фото его почти не сохранилось. В недрах Российского госархива кинофотодокументов удалось найти уникальную фотографию, где Леонид Сергеевич (тот, что в очках) стоит в компании кинорежиссера Эльдара Рязанова и художника Евгения Серганова. Но фильмы, оператором которых был Леонид Крайненков, мы смотрели и смотреть будем еще долгие годы. Давайте вспомним самые значительные работы нашего земляка.

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Какие фильмы снимал наш земляк – оператор Леонид Крайненков? Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+
Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение