Как подобрать правильную обувь для ребенка

Несмотря на то, что врачи часто выписывают детям ортопедическую обувь, многие родители не спешат в магазин. Мамы и папы считают, что без нее спокойно можно обойтись. Достаточно, например, заказать ортопедические стельки в Интернете, и можно доносить старые сандалики брата или сестры. К тому же специализированная обувь не такая модная и красивая. И не каждый ребенок согласится ее надеть. Развенчиваем все эти мифы с медицинским директором сети салонов «Орто Лаборатори» Светланой Кулик. Она знает об ортопедической обуви все!

Миф № 1. «Ортопедическая обувь нужна тем, у кого проблемы с ногами! У моего ребенка все в полном порядке!»

А вы знаете, что, по данным различных медицинских изданий, сегодня от 50 до 70% детей нуждаются в коррекции постановки стопы, формировании правильного стереотипа ходьбы, контроле сопутствующих систем. Это необходимо для предотвращения развития нарушений походки, осанки. Факт, что многие проблемы можно решить правильным подбором обуви.

Помним: ортопедическая обувь может быть нескольких классов сложности: обычная (повседневная), профилактическая, малосложная и сложная. Выбрать нужный тип может только специалист. Ортопедическая обувь, как и любое медицинское изделие, при неверном подборе может дать обратный эффект.





Миф № 2. «У старшего была такая же проблема: будем донашивать его сандалии!»

Стопа каждого человека индивидуальна и неповторима. Мы в своей работе наблюдаем это каждый день, и даже, казалось бы, одинаковые проблемы, с которыми к нам обращаются, при более детальном исследовании имеют абсолютно различную природу. Обувь необходима человеку, чтобы обеспечить комфортную жизнь. Ортопедическая обувь формирует правильный вектор развития стопы. Она берет на себя часть повседневных нагрузок, деформируется под особенности определенного человека, принимая необходимую форму. Использование обуви, ношенной другим ребенком, не принесет необходимый результат вашему малышу.



Миф № 3. «Обувь некрасивая, и задник у нее жесткий. Это неудобно!»

Красота — понятие относительное. Ее сложно измерить. Мы в своей работе пользуемся иным, более осязаемым понятием – здоровье. При всех заслугах современных материалов не всегда удается произвести аккуратную, привлекательную, функциональную и эффективную пару детских сандалий.

Однако многие производители (кстати, отечественные фабрики!) научились делать качественную и разнообразную обувь, которая и выглядит красиво, и работает на ноге хорошо.



Помните, что ортопедическая обувь отшивается строго по ГОСТам, регламентирующим выходное качество каждой модели. Только полное соответствие стандартам несет в себе медицинскую значимость, а значит, помощь! К тому же ношение ортопедической обуви в большинстве случаев – это временная мера для вашего ребенка.





Миф № 4. «Зачем нам обувь? Мы покупаем ортопедические стельки!»

Напомним, что серийная ортопедическая стелька – вещь полезная, но профилактическая. Любой врач скажет, что индивидуальное изготовление стельки – более эффективный метод коррекции постановки стопы у детей, чем приобретение серийного изделия. Специалист учитывает множество аспектов при создании индивидуального изделия, и по мере роста ребенка оно может корректироваться.

При этом стелька не заменит специальных конструктивных элементов обуви в виде удлинённого жесткого задника, правильной высоты каблука, плотной фиксации застежками Velcro. Только сочетание обуви и стелек дает максимальный эффект.

В современном мире мы имеем полный доступ ко всем источникам информации. Любой родитель, заботящийся о своем ребенке, может получить полные сведения, просто зайдя в Интернет. Но даже самая познавательная статья не заменит многолетнего опыта и практики специалиста. Приходите за здоровьем в один из наших салонов «Орто Лаборатори», мы с удовольствием подберем вам правильную обувь. Вся детская ортопедическая обувь в наших салонах отечественного производства, поэтому цены на нее будут приятным сюрпризом для родителей.

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Наталья Пронина

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Фото предоставлены салонами «Орто Лаборатори»

Заглавное фото: city.ck.ua