Как настроить ребенка на учёбу — советы психолога

«Пришел сентябрь. И мы на кухне соображаем на троих: кто географию, кто русский, кто стих…» — автор этих строк неизвестен, но, пожалуй, они наиболее точно отражают чувства большинства родителей по поводу начала учебного года. Дети летом расслабились, вставать по утрам не хотят, за уроки их не усадишь! И это далеко не все страхи взрослых. Стоит ли так драматизировать ситуацию и как помочь ребенку адаптироваться к учебному режиму, рассказывает психолог Наталия Фельдман.

Подготовила Дарья Ермолина

Верхнее фото: augustnews.ru