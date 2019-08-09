К отопительному сезону регион готов только на 67%

Всего месяц остался до окончания подготовительного периода перед пуском тепла в дома жителей Владимирской области, а все системы готовы только на 67%. Тревогу у властей на местах вызывают частные дома, которые топятся дровами. Их элементарно не выдают. В департаменте лесного хозяйства очередь за дровами тянется еще с прошлого года. Подано 4100 заявок от жителей, а дрова выдали всего по 1200.

— Потребность в древесине огромная. Делаем, что можем, в соответствии с утвержденными лимитами. Самая напряженная ситуация — в Гусь-Хрустальном районе. Спрос очень большой, — сетует заместитель заведующего отделом департамента лесного хозяйства Вера Симакова.

Местные власти удивляются такой позиции областных чиновников. Потребность и ресурсы есть, а очередь продолжает множиться. Власти Гусь-Хрустального района возмущены еще и странной отчетностью старших коллег. Только по их району 8400 домов обогревается печным отоплением. Из них только четвертая часть выбила в последние годы охапку дров.

При такой напряженности департамент лесного хозяйства не раз уже озвучивал идею вообще снизить норматив выдачи дров на отопление с 20 до 10 кубов. Дескать, очередь будет быстрее двигаться. И не важно, что на всю зиму дров не хватит. А топиться в нашем регионе уже и летом приходится.

Такая же напряженная ситуация возникла в Гороховецком и Собинском районах. Власти на местах хватаются за головы от числа жалоб от населения. Одним валежником, который в лесу можно брать свободно, дома не протопить. А за упавшие деревья, хоть и с гнильцой, грозит штраф.

До старта отопительного сезона остался месяц.

У департамента ЖКХ по подготовке к отопительному сезоне более позитивная отчетность. 59% жилого фонда региона готово к зиме. Проверили и сдали 201 тысячу многоквартирных домов. В лидерах по подготовке город Радужный и Судогодский район.

— Управляющие организации не отражают реальной ситуации на домах. Основные нарушения, которые выявляются при проверках, это непроведение работ по восстановлению теплоизоляции, неисправные запорные арматуры, отсутствие промывки и опрессовки, нарушение целостности кровельного покрытия, неисправность входных дверей, межпанельных швов, окон, — говорит начальник региональной жилищной инспекции Елена Андреева.

Во Владимире нарушены сроки ремонтов теплосетей по 65 объектам. По информации замглавы города Сергея Литвинкина, к зиме готовы 70% теплосетей и 55% сетей водоснабжения.

Как писал «Призыв» ранее, переход систем теплоснабжения домов от угля на газ приводит не только к повышению качества, но и снижению тарифа.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»