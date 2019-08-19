К 35-летию «Полицейской Академии» — телеканал ТНТ4 покажет все части

С 20 августа в 23:00 на ТНТ4 — культовая комедия «Полицейская Академия» (16+). Кто не смеялся над приключениями Махоуни — у того не было детства. Кто не волновался, сдаст ли Хайтауэр на права — у того нет сердца. Кто не переживал за отношения Тэклберри с огнестрельным оружием, как за свои — тот видел настоящей любви. Кто пытался подставить комиссара Лассарда — тот завистливый капитан Харрис. Кому ничего не говорят эти фамилии — время исправить ситуацию, возможно, вы один на планете. А у всех остальных наверняка уже в голове заиграла музыка из начальной заставки!

Образ полицейского должен ассоциироваться с ответственностью и внушать уважение, но так вышло, что самый известный и любимый фильм о полицейских – абсурдная комедия. Фильм стал сразу популярен в 80-х, был хитом видеопроката в 90-х, смешил в 00-х, а теперь в Голливуде готовят новую часть, которую анонсировал в своём твиттере актёр Стив Гуттенберг (сержант Махоуни). Всё говорит о том, что «Полицейской Академии» много не бывает. ТНТ4 об этом знает и говорит об этом в новом проморолике.

Президент США Билл Клинтон признавался, что, когда у него плохое настроение, он пересматривает «Полицейскую Академию». Но фильм стал культовым не только на родине. В Германии комедия стала лидером кинопроката, а в России её раскупали на кассетах и пересматривали на ТВ. Секрет мировой популярности — в понятных на любом языке шутках, которые даже при переводе расходились на цитаты. Благодаря народной любви российских зрителей, седьмая часть саги стала первым зарубежным фильмом, который разрешили снять на трех площадках: Красной Площади, в Московском Метро на станции Новослободская и на фоне здания российского Белого дома.

Смотри 7 фильмов за две недели с 20 августа в 23:00 (со вторника по пятницу).

Фото и видео предоставлено пресс-службой телеканала