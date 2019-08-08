Ипотечный бум пошел на спад

Ипотечный бум во Владимирской области пошел на спад, сообщает пресс-служба регионального Центробанка. В первом полугодии количество выданных жилищных кредитов сократилось на 5,4%. При этом объем выданной ипотеки увеличился на 2,3% и составил более 9,55 млрд рублей. Таким образом, владимирцы стали брать ипотечные кредиты реже, но на большие суммы и только в рублях. Средняя процентная ставка составила 10,4%, что на 0,8% выше аналогичного периода прошлого года, но ниже показателя на 1 июня – 10,6%.

Средний срок ипотечного кредита увеличился более чем на 1,5 года и составил почти 18 лет.

Общий объем ипотечной задолженности в регионе на 1 июля достиг 48,9 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности остается незначительной — 0,8%, что свидетельствует о хорошей платежной дисциплине заемщиков.

И хотя в настоящее время во Владимирской области в ипотеку приобретается 70% жилья, в ближайшем будущем спад спроса на жилищные кредиты продолжится. Такими прогнозами поделился замдиректора строительной компании, бывший начальник управления строительства областного центра Владимир Немков:

По всем расчетам через 7-9 лет ипотека закончится. Люди перестанут брать ипотеку. Анализ сделан по всей России.

Через этот период времени резко упадет ипотечное финансирование. Что нужно делать? Его замещать. Основной источник замещения — это бюджетное финансирование.

Между тем, по мнению управляющей Отделением Владимир ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежды Калашниковой, определенную поддержку рынку ипотеки могут оказать вступившие в силу законодательные новации. Речь идет о законе об «ипотечных каникулах» для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и госдотации в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей.

О «ипотечных каникулах» подробнее «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: 24smi.org