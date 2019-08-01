Ильин день: народные верования и традиции

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Чтим память пророка-громодержца
Православная церковь отмечает 2 августа день памяти пророка Илии. Для большинства из нас Ильин день связан с неблаговидными поступками какого-то условного оленя, который портит воду, после чего в ней купаться нельзя. А вот наши предки относили Илью Пророка к числу наиболее чтимых святых. В Ветхом Завете его образ связывается с небесным огнем и животворным дождем. Придя из Византии на Русь, культ пророка Илии соединился здесь с дохристианскими верованиями и слился с образом славянского бога грозы, дождя и молнии Перуна. В народной традиции Ильин день знаменовал собой конец косьбы, начало жатвы, а также переход от лета к осени.
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Илья грозы держит
Услышав гром, в народе обычно говорили: «Илья-пророк по небу на колеснице едет». Крестьяне верили также, что молнии возникают оттого, что Илья бросает стрелы в дьявола, в нечистую силу, которые прячутся от него в земле, под деревьями. Чтобы скрыться от его преследований в Ильин день, нечистая сила прячется под деревьями и на межах, оборачивается в гадов, в рыбу в воде. Отсюда широко распространенные в народе запреты во время грозы и в Ильин день купаться в водоемах или находиться под деревьями, на межах и перекрестках дорог.
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Илья жито зачинает
Ильин день был важной вехой в земледельческих занятиях крестьян. К этому дню во многих местах поспевала рожь и начиналась жатва. Освящали огородные растения — огурцы и горох, которые традиционно не разрешалось собирать до этого срока. Народная рекомендация в области огородничества гласит: «С Ильина дня защипывай горох — а репу с Ивана Постного». В некоторых местностях в день Ильи Пророка было принято разговляться свежими огурцами, а кое-где грехом считалось есть до этого дня и морковь, которую тоже приносили для освещения в церковь, а св. Илью в связи с этим называли «морковником».
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Илья-пророк — косьбе срок
Почти повсеместно к Ильину дню завершался сенокос. Собранное до этого дня сено считалось самым хорошим. Как правило, сушка сена после Ильина дня из-за возможных дождей и убывания солнечного тепла становилась проблематичной. Народная мудрость гласила: «Сенокос надобно кончать до Ильина дня: после Ильи на вилах сено сушить». Крестьяне категорично подмечали: «До Ильина дня сено сметать — пуд меду в него накласть, после Ильина дня — пуд навозу».
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Кто робит в Илью, того гром убьет
Один из основных запретов Ильина дня — выполнять какую-либо работу. Крестьяне верили, что если в этот праздник даже просто зайти в огород, то огурцы сгниют на корню, а капуста станет мягкой. При нарушении запрета и непочтительное отношение к своему празднику Илья может сурово покарать: наслать проливные дожди на не убранные еще поля, поджечь молнией и сено, и хлеб, и дом, убить громом. Не случайно Ильин день называли «страшным» праздником.
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На Илью-пророка улья заламывают
Единственная работа, которая допускалась в Ильин день, это осматривание и подчищение ульев, перегонка пчел и первое подрезывание сотов. Исключительное отношение к пчеловодческим работам объясняется представлениями о пчеле как «божьей работнице», что и защищает ее от гнева Ильи Пророка. По поверьям, даже нечистую силу грозный святой не сможет настигнуть «громовыми стрелами», если она проникнет в пчелу или спрячется в улье.
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Илья пришел – лето увел
В народе говорили, что на Илью конец лета: «Зима с летом борются, до обеда — лето, после обеда — осень». Восприятие Ильина дня как рубежа между летом и осенью нашло отражение в многочисленных народных приметах, касающихся изменений, происходящих в природе. Так, издавна было замечено, что жизнь растений переходила в стадию увядания: «Придет Петрок — отщипнет листок, придет Илья — отщипнет и два». С Ильина дня становилось особенно заметно, что темнеть начинало раньше: «Петр и Павел на час день убавил, а Илья-пророк — два уволок», «С Ильина дня ночь длинна: работник высыпается, а кони наедаются».
Заметно становилось и холоднее, что отразилось в поговорках и приметах: «На Ильин день и камень прозябнет». Ильин день приносил с собой ненастную погоду и дожди, по поводу чего в народе говорили: «Придет Илья, принесет гнилья», «До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит», «До Ильина дня и под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусте не сохнет».
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Илья-пророк пустил в воду ледок
Крестьяне считали, что с Ильина дня вода в водоемах становится холодной. Поэтому повсеместно существовал запрет купаться в водоемах. В этой связи показательна поговорка: «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается». Нарушение запрета грозило, по народным поверьям, тем, что человек может заболеть, утонуть, на него может напасть нечистая сила. Вместе с тем в некоторых местностях именно в Ильин день старались последний раз в сезоне окунуться двенадцать раз в реке. Между заутреней и обедней они спешили к реке, чтобы очиститься от своего греха.
Татьяна Лысова
Главное фото: cf.ppt-online.org
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