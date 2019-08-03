Хостел во Владимире незаконно принимал мигрантов

Один их хостелов Владимира размещал мигрантов с нарушением законодательства. Это выяснила в ходе проверки городская прокуратура. Представители надзорного ведомства установили, что с 1 января по 25 июня этого года в хостел прибыли 38 иностранных граждан. При этом уведомления о приезжих сотрудники администрации в городской миграционный отдел УМВД России не направляли.

Руководителю хостела внесено представление, по результатам рассмотрения которого 5 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении руководителя хостела вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает пресс-служба прокуратуры по Владимирской области. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических – от 400 до 500 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал о проверках, прошедших в квест-комнатах Владимира. Прокуратура пришла к выводу, что они работают с нарушением законодательства о защите прав детей.

Ольга Ефремова

Фото: muravlenko24.ru