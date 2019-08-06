Халатность врача обойдется больнице в миллион рублей

Ковровская городская больница №2 выплатит 1 миллион 300 тысяч рублей родственникам пациента, погибшего по халатности лечащего врача. Также учреждение возместит расходы на погребение в размере 50.740 рублей. Такое решение вынес Ковровский городской суд.

68-летний пациент скончался после платной урологической операции.

Ее проводил доктор высшей квалификационной категории со стажем работы более 30 лет. Однако спустя несколько дней состояние пациента резко ухудшилось. Мужчина был переведён в Центральную городскую больницу Коврова, где прожил пять дней.

— В результате ошибок, допущенных лечащим врачом Ковровской городской больницы №2 в предоперационном и послеоперационном периодах, у больного развилось массивное желудочно-кишечное кровотечение, геморрагический шок, что привело к смерти, — уточняет пресс-служба Владимирского областного суда.

Больница возместит и расходы за погребение умершего пациента.

Ранее «Призыв» писал, что врача, допустившего халатность, осудили за смерть пациента. Приговором Ковровского городского суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. Кроме того, на тот же срок суд лишил осужденного права заниматься врачебной деятельностью. Приговор вступил в силу, а вот решение суда о выплате лечебным учреждением компенсации морального вреда еще может быть обжаловано.

Ольга Ефремова

Фото: easyhealthoptions.com