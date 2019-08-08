Гроза и сильный ветер обрушатся на Владимирскую область

Погода во Владимирской области резко испортится. Произойдет это уже грядущей ночью. По информации, которую распространило региональное управление МЧС России, сначала на область обрушится сильный дождь. Осадки прогнозируются и завтра, 9 августа. Местами прольются ливни. А еще завтра ожидается гроза и сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций.

Спасатели предупреждает, что нарушения работы дренажных систем и неисправности ливневых стоков на территории региона могут привести к подтоплению пониженных участков. Примеры этому уже есть. Ранее «Призыв» писал, как сильный ливень затопил привокзальную площадь в Александрове. Сразу десятки припаркованных автомобилей оказались по капот в воде.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»