Горящий автобус парализовал движение во Владимире 

Сегодня рано утром на остановке у Владимирского химзавода загорелся пассажирский автобус. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 05.49. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. С огнём боролись 7 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, пассажиры автобуса эвакуировались самостоятельно, уточняют в чрезвычайном ведомстве. Известно, что сгоревший автобус обслуживает компания «АДМ». Он двигался по маршруту № 15 из «Глобуса» в Энергетик.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Предварительная версия пожара – разгерметизация топливной системы.

Из-за сгоревшего автобуса Доброе встало в пробку.

Произошедшее спровоцировало огромную пробку. Она начиналась от поворота на улицу Егорова и заканчивалась у химзавода.

— Ехали очень тяжело. От Суздальского проспекта до детской больницы три остановки ехали полчаса. В автобусе душно. Пассажиры не выдерживали, выходили и шли пешком. Одной пассажирке стало дурно. Она сразу же поспешила на свежий воздух, — поделилась с «Призывом» жительница Доброго Татьяна Макарова.

Ранее «Призыв» сообщал о страшном ДТП в Селивановском районе. Автобус с пассажирами и легковушка загорелись после столкновения. Один человек погиб, шестеро пострадали.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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