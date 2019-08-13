Гонки подростков на «Mitsubishi» закончились трагедией

Этой ночью в Петушках на одном из перекрестков произошла смертельная авария. По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 19-летний водитель «Mitsubishi Lancer» врезался в дорожный знак, потерял управление и вылетел в кювет. Машина опрокинулась. В салоне автомобиля находились пятеро человек. Все они были не пристегнуты.

В результате ДТП погибла 15-летняя девушка. Она находилась на переднем сиденье автомобиля. Еще пострадали трое пассажиров и водитель. Он и 15-летний пассажир госпитализированы, еще двоим медпомощь оказана на месте аварии.

Известно, что у водителя вообще не было прав.

По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение проверки. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Призыв» ранее, гонки подростков на мопедах тоже послужили причиной аварии. Пострадали трое человек.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»