Главные врачи игнорируют владимирский горсовет

Новый главный врач больницы № 7 микрорайона Оргтруд не пришел на встречу с депутатами горсовета и сотрудниками администрации г. Владимира. С Петром Бушуевым местные власти хотели обсудить ситуацию вокруг ликвидации филиала скорой помощи и отмену приема узких специалистов в микрорайоне. Это уже второй эпизод, когда руководители медучреждений проигнорировали приглашение муниципалитета. Ранее горсовет манкировал Михаил Суханов, новый главврач больницы № 2.

Новых главных врачей больниц Владимира не представили депутатам горсовета.

Формально департамент здравоохранения, как областная структура, не обязан согласовывать свои назначения с властями города. С другой стороны, в условиях нормальной работы вполне логичен шаг, когда руководитель медучреждения, обслуживающего владимирцев, взаимодействует с муниципалитетом. Есть и соответствующее соглашение между региональными и городскими властями с рекомендациями согласования кандидатур главных врачей. Но, видимо, сегодняшняя ситуация далека от идиллии, и рекомендации воспринимаются всего лишь благими пожеланиями, которые можно забыть.

— Мы до сих пор не видели нового руководителя больницы в Оргтруде. Кандидатуры с нами не согласовывали. Ответ на наше обращение в департамент по ситуации со здравоохранением в целом по городу мы получили с опозданием на две недели. И он совершенно формальный. Мы направили повторное, на имя губернатора, — говорит глава города Ольга Деева.

Депутаты который месяц тщетно пытаются достучаться до чиновников из департамента здравоохранения администрации Владимирской области. Никаких четких ответов на вопросы по медицинскому обслуживанию присоединенных территорий, по согласованию кандидатур главврачей (роддома № 2, больниц № 2 и 7) не получают. Что говорить про жителей, которые уже месяц проводят одиночные пикеты у «Белого дома» и никак не добьются результата. Как «Призыв» сообщал ранее, жители Оргтруда готовят новый митинг в защиту своей больницы.

Депутаты горсовета ждут официального письма от губернатора.

Вместе с тем некоторые народные избранники продолжают настаивать на том, что необходимо вернуть учреждения здравоохранения под крыло администрации города. По их словам, тогда и контроль будет четкий, и качество медобслуживания повысится.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»