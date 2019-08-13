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Глава администрации Вязниковского района Владимирской области привлечен к административной ответственности в виде штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело об административном  правонарушении в отношении  главы администрации МО Вязниковского района Владимирской области  по признакам нарушения предусмотренного  частью  4.2  статьи 7.30  Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В ноябре 2018 года главой администрации МО Вязниковского района Владимирской области была утверждена документация о проведении электронного аукциона на поставку глубинных насосов с  нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок (в разделе «Наименование товар» помимо требований к наименованию были установлены требования к техническим характеристикам товара, что ввело потенциальных участников закупки в заблуждение).

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России  признал  виновным главу администрации МО Вязниковского района Владимирской области  в совершении административного правонарушения и привлек  его  к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок  в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей  в доход бюджета.

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