Глава администрации Вязниковского района Владимирской области привлечен к административной ответственности в виде штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главы администрации МО Вязниковского района Владимирской области по признакам нарушения предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В ноябре 2018 года главой администрации МО Вязниковского района Владимирской области была утверждена документация о проведении электронного аукциона на поставку глубинных насосов с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок (в разделе «Наименование товар» помимо требований к наименованию были установлены требования к техническим характеристикам товара, что ввело потенциальных участников закупки в заблуждение).

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным главу администрации МО Вязниковского района Владимирской области в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.