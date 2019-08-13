Гипертоников бесплатно обследовали в Камешково 

Погодные качели нынешнего лета сказались на гипертониках. Перепады давления, боли в сердце, учащённый пульс — поток таких жалоб от жителей Владимирской области увеличился. Сегодня бесплатное обследование и консультацию врачей получили жители Камешково. К ним приехал передвижной медицинский комплекс общественной организации «Милосердие и порядок». Приём вели кардиолог и окулист.

Антонине Фёдоровне 78 лет. Женщина — инвалид второй группы. За своим здоровьем пенсионерка следит. В «Передвижном центре здоровья» она уже была на приёме у офтальмолога, в этот раз пришла к кардиологу. Очередей здесь нет — к врачам жители записываются заранее.

Антонина Елизарова, жительница г. Камешково:

Мы очень довольны, что приезжают к нам. И будем ходить, и будем проверяться. Самое главное — мы хотели этого. И это прекрасно. Они приезжают, и мы очень рады.

У нас в больнице попасть очень трудно, потому что врачей-терапевтов нет. И мы стараемся попасть сюда. Проект «Передвижные центры здоровья» стартовал четыре года назад. За это время более 156 000 жителей Владимирского региона прошли обследования. Пациенты получили квалифицированную помощь и необходимые рекомендации. Машины с врачами выезжают каждый день. Обслуживают всю область.

К кардиологу, в основном, люди приходят с жалобами на повышенное давление и боли в сердце. Каждому делают кардиограмму, исключают острую патологию и назначают лечение. По словам врача Надежды Курышевой, нынешнее лето стало настоящим испытанием для сердечников, у которых перепады температуры на улице вызывают скачки давления. Надежда Курышева, врач-кардиолог: Погода, безусловно, влияет. Она влияет на давление, на сердце. Нам приходится увеличивать дозу гипотензивных препаратов, назначать препараты экстренной помощи, которые купируют боли в сердце.

Перепады погоды очень плохо действуют на наших гипертоников. Вот это лето для них, конечно, не очень хорошее. И вот сегодня я уже услышала много раз — пациенты довольны, что мы приехали, и они могут получить консультацию кардиолога и корригировать лечение, можно сказать, не выходя из дома. К каждому пациенту — индивидуальный подход. Одному мужчине, жаловавшемуся на сердцебиение и потливость, кардиолог подобрала необходимые препараты и рекомендовала при сидячей работе вести более активный образ жизни. Другой женщине скорректировала лечение. Валентина Рябинина, жительница г. Камешково: Очень хороший врач, очень вежливая. Всё рассказала, всё как надо. Теперь буду пить то, чтобы себе не вредить.

Она сказала, что надо поменять таблетки, чтобы не было отёков на ногах. Будем придерживаться того, что она сказала.

К нашему кардиологу не попасть. Молодцы! Спасибо за то, что они приезжают. Всем гипертоникам врачи советуют определённую диету: меньше соли, больше морепродуктов, овощей и фруктов. Из рациона исключить жирную пищу. А ещё кардиологи рекомендуют проверенное витаминное блюдо: изюм, курага, чернослив и грецкие орехи. Каждого ингредиента в равных долях по 150 граммов. К этому добавить 1 лимон с кожей. Всё пропустить через мясорубку и добавить в полученную кашицу 150 граммов мёда. В этом витаминном коктейле, по словам врача, содержатся все необходимые микроэлементы для нормальной работы сердечной мышцы. Пока в одном кабинете людям делали кардиограмму, в другом – проверяли зрение. Одно из самых серьёзных заболеваний, способных привести к слепоте, – глаукома. Чтобы исключить его признаки, окулист проводит тщательное обследование. — Я уже восьмой раз посещаю этот центр. В этот раз я пришла с жалобой на боли в глазу, — говорит Любовь Блохина, жительница Камешково. – Мне нравится, что здесь нет очереди. Врачи спокойно, не торопясь, проведут обследование, всё объяснят. Сегодня окулист мне порекомендовал сменить очки, чтобы я могла нормально видеть, читать. Мне он всё написал, я пойду в оптику и куплю правильные очки. К врачу необходимо сразу же обратиться, если появились такие тревожные симптомы, как боли, зуд, покраснение, пятна на глазном яблоке, говорит врач-окулист «Передвижного центра здоровья». — Я сначала проверяю внутриглазное давление, остроту зрения по таблице. Если требуется, выписываю очки, перед этим подобрав необходимые линзы пациенту. У офтальмологов следует проверяться хотя бы раз в год, в том числе молодёжи. И каждые полгода – людям с сахарным диабетом и сопутствующими заболеваниями — советует медик.