Гипертоников бесплатно обследовали в Камешково 

Погодные качели нынешнего лета сказались на гипертониках. Перепады давления, боли в сердце, учащённый пульс — поток таких жалоб от жителей Владимирской области увеличился. Сегодня бесплатное обследование и консультацию врачей получили жители Камешково. К ним приехал передвижной медицинский комплекс общественной организации «Милосердие и порядок». Приём вели кардиолог и окулист.
Антонине Фёдоровне 78 лет. Женщина — инвалид второй группы. За своим здоровьем пенсионерка следит. В «Передвижном центре здоровья» она уже была на приёме у офтальмолога, в этот раз пришла к кардиологу. Очередей здесь нет — к врачам жители записываются заранее.
Антонина Елизарова, жительница г. Камешково:
- Мы очень довольны, что приезжают к нам. И будем ходить, и будем проверяться. Самое главное — мы хотели этого. И это прекрасно. Они приезжают, и мы очень рады.
- У нас в больнице попасть очень трудно, потому что врачей-терапевтов нет. И мы стараемся попасть сюда.
Проект «Передвижные центры здоровья» стартовал четыре года назад. За это время более 156 000 жителей Владимирского региона прошли обследования. Пациенты получили квалифицированную помощь и необходимые рекомендации. Машины с врачами выезжают каждый день. Обслуживают всю область.
К кардиологу, в основном, люди приходят с жалобами на повышенное давление и боли в сердце. Каждому делают кардиограмму, исключают острую патологию и назначают лечение. По словам врача Надежды Курышевой, нынешнее лето стало настоящим испытанием для сердечников, у которых перепады температуры на улице вызывают скачки давления.
Надежда Курышева, врач-кардиолог:
- Погода, безусловно, влияет. Она влияет на давление, на сердце. Нам приходится увеличивать дозу гипотензивных препаратов, назначать препараты экстренной помощи, которые купируют боли в сердце.
- Перепады погоды очень плохо действуют на наших гипертоников. Вот это лето для них, конечно, не очень хорошее. И вот сегодня я уже услышала много раз — пациенты довольны, что мы приехали, и они могут получить консультацию кардиолога и корригировать лечение, можно сказать, не выходя из дома.
К каждому пациенту — индивидуальный подход. Одному мужчине, жаловавшемуся на сердцебиение и потливость, кардиолог подобрала необходимые препараты и рекомендовала при сидячей работе вести более активный образ жизни. Другой женщине скорректировала лечение.
Валентина Рябинина, жительница г. Камешково:
- Очень хороший врач, очень вежливая. Всё рассказала, всё как надо. Теперь буду пить то, чтобы себе не вредить.
- Она сказала, что надо поменять таблетки, чтобы не было отёков на ногах. Будем придерживаться того, что она сказала.
- К нашему кардиологу не попасть. Молодцы! Спасибо за то, что они приезжают.
Всем гипертоникам врачи советуют определённую диету: меньше соли, больше морепродуктов, овощей и фруктов. Из рациона исключить жирную пищу. А ещё кардиологи рекомендуют проверенное витаминное блюдо: изюм, курага, чернослив и грецкие орехи. Каждого ингредиента в равных долях по 150 граммов. К этому добавить 1 лимон с кожей. Всё пропустить через мясорубку и добавить в полученную кашицу 150 граммов мёда. В этом витаминном коктейле, по словам врача, содержатся все необходимые микроэлементы для нормальной работы сердечной мышцы.
Пока в одном кабинете людям делали кардиограмму, в другом – проверяли зрение. Одно из самых серьёзных заболеваний, способных привести к слепоте, – глаукома. Чтобы исключить его признаки, окулист проводит тщательное обследование.
— Я уже восьмой раз посещаю этот центр. В этот раз я пришла с жалобой на боли в глазу, — говорит Любовь Блохина, жительница Камешково. – Мне нравится, что здесь нет очереди. Врачи спокойно, не торопясь, проведут обследование, всё объяснят. Сегодня окулист мне порекомендовал сменить очки, чтобы я могла нормально видеть, читать. Мне он всё написал, я пойду в оптику и куплю правильные очки.
К врачу необходимо сразу же обратиться, если появились такие тревожные симптомы, как боли, зуд, покраснение, пятна на глазном яблоке, говорит врач-окулист «Передвижного центра здоровья».
— Я сначала проверяю внутриглазное давление, остроту зрения по таблице. Если требуется, выписываю очки, перед этим подобрав необходимые линзы пациенту. У офтальмологов следует проверяться хотя бы раз в год, в том числе молодёжи. И каждые полгода – людям с сахарным диабетом и сопутствующими заболеваниями — советует медик.
Передвижные центры принимают в день около 200 посетителей. Выезды медицинского комплекса осуществляются строго по графику, который формируется по запросам жителей Владимирской области. Записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-2345-003. График передвижений ПЦЗ будет опубликован на сайте «Милосердие и порядок». Запись на сентябрь начинается уже 13 августа.
Ранее «Призыв» сообщал, что жители Тюрмеровского геронтологического центра смогли также бесплатно пройти обследование специалистов «Передвижного центра здоровья». К ним в Судогодский район приезжали невролог и кардиолог.
Татьяна Данилова
Фото и видео «Призыва»
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