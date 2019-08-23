Гипермаркет «Глобус» эвакуировали

Посетителей и сотрудников гипермаркета «Глобус» во Владимире эвакуировали из здания. На автостоянке собралось несколько сотен людей. На данный момент точно известно, что это не пожар. По информации, полученной «Призывом» из собственных источников, причиной эвакуации стал телефонный звонок о якобы заложенной в здании бомбе. Причём у принявших сигнал создалось впечатление, что звонивший был не совсем трезв. В полиции «Призыву» сообщили, что сейчас идёт проверка всех версий.

— Не пожар явно, оцепили, идет проверка. Говорят, минимум час еще. Благо только из ресторана стал выходить. А некоторые еще кушали, многие на кассе были, — сообщил один из очевидцев в соцсетях.

На данный момент покупатели разъехались. У гипермаркета остаются только его сотрудники и полиция. В здании работают кинологи.

Ранее «Призыв» сообщал, что в мае во Владимире прошли массовые эвакуации сотрудников и посетителей ТЦ «Восток-1» в Добром, «Ашана» и «Мегаторга» на Тракторной, «Крейсера» на проспекте Ленина. Причиной стали анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. В ходе полицейской проверки предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было.

Елена Пляскина, Татьяна Данилова

Фото группы «Подслушано во Владимире» в «ВКонтакте»