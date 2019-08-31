ГИБДД проводит рейды для юных пешеходов

Инспектора ГИБДД начали проводить рейды на детских площадках и во дворах жилых домов. Их цель – дети, которым необходимо напомнить правила дорожного движения накануне учебного года. Раздавали листовки детям и родителям, проводили беседы о правилах поведения пешехода и велосипедиста на дороге. В первые недели учебы в ГИБДД всегда фиксируют рост аварийности с участием детей. Чтобы предупредить их и проводятся профилактические мероприятия.

— После лета дети забывают о правилах безопасности. Бегут через дорогу, не оглядываются по сторонам. В листовки мы собрали основные правила. Они уберегут детей от беды, — говорит инспектор отдела УГИБДД по Владимирской области Михаил Маслов.

В сентябре традиционно пройдет профилактическая операция «Пешеход» и акции «Внимание, дети».

Инспектора ГИБДД будут дежурить у переходов, на опасных перекрестках. По утрам будут проводиться рейды вблизи образовательных учреждений на тему соблюдения правил перевозки детей. Станут останавливать всех и проверять, какими удерживающими устройствами прикреплен ребенок.

Ранее «Призыв» участвовал в рейдах ГИБДД на темы тонировки стекол автомобилей и рейсовых автобусов. Такие мероприятия проводятся из-за роста ДТП.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»