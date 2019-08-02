Футболисты «Мурома» сплясали в честь победы

Накануне ФК «Муром» провел на своем поле игру с «Коломной» и одержал победу со счетом 1:0. Единственный и победный гол забил Кирилл Косарев с точной подачи Дмитрия Кудряшова. Эмоциям не было предела ни у болельщиков, ни у самих футболистов. Автор гола пустился в пляс, компанию ему составил еще один игрок красно-черных Егор Рыжов. Победный танец попал на видео:





Вчерашний день стал результативным и для владимирских футболистов. «Торпедо» одержало яркую победу в непростом поединке с питерской командой «Зенит-2». Матч, состоявшийся на домашней арене накануне, завершился со счетом 2:1 в пользу черно-белых. Сначала хозяева проигрывали 0:1. Судьбу противостояния решил точный удар Дмитрия Чернухина на 45 минуте матча, а затем гол от Никиты Андреева на 10-ой секунде второго тайма. По мнению главного тренера команды «Зенит-2» Владислава Радимова, его игроки были наказаны за вальяжность.

— Мы начали со счетом 1:0 и полностью контролировали игру, но вальяжность некоторых футболистов позволила «Торпедо» сравнять счет. Эта вальяжность была наказана и на первой минуте второго тайма, — поделился своим видением игры Владислав Радимов.

Судьбу матча «Торпедо» — «Зенит-2» решил гол Никиты Андреева.

Обе игры состоялась в рамках третьего тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» сезона 2019-2020 годов. «Торпедо» в турнирной таблице сейчас находится на 3 месте, «Муром» – на 10. Следующую игру черно-белые проведут на выезде. 9 августа они сыграют с командой «Луки-Энергия».

ФК «Муром» 5 августа на своем поле примет московский клуб «Арарат». Ранее «Призыв» писал, что право сыграть с «Араратом» красно-черные получили после победы над владимирским «Торпедо» на стадии 1/128 финала Кубка России. Мачт завершился со счетом 1:0 в пользу муромлян. Красно-черные впервые в истории муромского футбола преодолели первую стадию турнира.

Ольга Ефремова

Фото: стоп-кадр видео группы «ФК «Муром»