Фото сто лет спустя: реальное училище и корпус ВлГУ

Приглашаем всех любителей краеведения в фотопутешествие по родному городу. Путешествовать мы будем не в пространстве, а во времени. В архивах, музеях, частных коллекциях сохранилось огромное количество старых фотографий городских пейзажей, зданий, сооружений. Давайте посмотрим на эти исторические снимки в сравнении с современностью. Как было? И что стало? Ведь так интересно посмотреть, как менялся Владимир с течением времени. Открываем серию публикаций парой фото: Реальное училище (снимок начала XX века) — корпус ВлГУ (2019 год).

Интересный факт: раньше по левую сторону от Золотых ворот располагался театр. Сначала – срубленная наспех, некрасивая изба, а потом — симпатичное деревянное здание, на сцене которого блистали звёзды губернского масштаба и волновались дебютанты с фразой «Кушать подано!»

Кстати, позади театра ещё в начале прошлого века можно было увидеть остатки вала, который называли и Никитским, и Театральным. В 1907 году театр переместился в Дом трезвости на Царицынской улице (нынешняя Гагарина) – об этом здании мы расскажем в одном из будущих выпусков программы «Точка на карте».

Здание реального училища, где ныне располагается корпус ВлГУ и долгое время размещался владимирский литфак, было заложено 8 июля 1907 года. Сегодня оно выглядит точно так же, как и 100 лет назад. История распорядилась так, что сейчас в этом корпусе преподают исключительно гуманитарные дисциплины. Но фронтон здания украшают бюсты Д.И. Менделеева и нашего земляка А.Г. Столетова – оба учёных специализировались на точных науках. В этом нет ничего удивительного: реальное училище предполагало уклон именно в естественно-математические предметы.

Впрочем, в 1911 году перед училищем появился бюст Н.В. Гоголя — таким образом владимирское научное сообщество отметило столетие со дня рождения писателя.

В 80-е годы прошлого столетия гипсового Николая Васильевича отправили в Комсомольский сквер, а его место занял гранитный большевик-идеолог П.И. Лебедев-Полянский (о «приключениях» этого памятника «Призыв» недавно писал). Зря, наверно. Лучше бы Гоголя вернули. Или Веничку Ерофеева – он ведь тоже у нас на литфаке учился.

Олег Беспалов

Фото автора