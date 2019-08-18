Фото сто лет спустя: католический храм

Приход Пресвятой Девы Марии Священного Розария римско-католической церкви. Вот так витиевато и очень красиво называется католический храм на улице Гоголя, хотя владимирцы часто называют его костёл. В конце XIX века большую часть католической общины Владимира в самом деле составляли поляки, так что народное название этого храма вполне соответствует истине.

Построили храм в 1894 году в Куткином переулке, ныне это улица Гоголя. Первоначально как часовню, но в 1904 году владимирский губернатор официально утвердил католический приход. В 1910 году количество прихожан достигло полутора тысяч.

Храм остался практически неизменным с дореволюционной поры. А ведь советские власти хотели его снести, как и многие другие культовые сооружения. Спасло то, что он находится на холме – с 1938 года в этом здании разместили радиоузел. Позже в храме обустроили выставочный зал, и лишь в 1993 году его вернули верующим.

Еще один интересный факт: дом с балконами на месте нынешней берёзовой рощи принадлежал Дмитрию Константиновичу Советкину – директору Мальцевского ремесленного училища (нынешнего авиамеханического колледжа на Студёной горе).

Олег Беспалов

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