Фонд капремонта через суд добился доступа к балконам

Октябрьский районный суд обязал собственников четырех владимирских квартир пустить в свои квартиры ремонтников. Дело в том, что в их доме разрушаются балконы, однако, по мнению жителей, в восстановительных работах они не нуждаются. Чтобы получить доступ в квартиры и демонтировать бетонные плиты, представители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области были вынуждены обратиться с иском в суд.

Собственники квартир отказывались пустить бригаду для ремонта балконов.

В ходе судебного разбирательства установлено, что многоквартирный дом включен в краткосрочный план капремонта, включающий в себя в том числе и замену балконов. Примечательно, что решение было принято на общем собрании собственников жилья, а значит, стало обязательным для всех.

Суд встал на сторону Фонда капитального ремонта.

Собственники квартир попытались обжаловать это решение, но Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции. Решение Октябрьского районного суда Владимира вступило в законную силу.

Пока одни жители не пускают в квартиры строителей, другие годами не могут дождаться капремонта. Ранее «Призыв» писал, что старый дом на Ново-Ямской, 22, во Владимире разваливается по частям.

Ольга Ефремова

Фото: remontu.com.ua