Физик из ВлГУ приоткрыл дверь в будущее

Ученые пропустили свет через плоскость самого тонкого в мире кристалла-полупроводника. В международной группе исследователей работал и наш земляк. Это молодой ученый ВлГУ, выпускник опорного университета Владимирской области Евгений Седов. Полученный в результате исследования график удивил физиков: он оказался похож на трехцветную рапану — вид морского брюхоногого моллюска, сообщает пресс-служба ВлГУ. Работа ученых опубликована в журнале «Nature Nanotechnology».

Результаты этой работы открывают путь к созданию новых вычислительных систем.

— В каждой современной микросхеме, спрятанной внутри ноутбука или смартфона, можно увидеть транзисторы — небольшие полупроводниковые приборы, управляющие протеканием электрического тока, то есть потоком электронов. Если заменить электроны на фотоны (элементарные частицы света), то перед учеными откроется перспектива создания новых вычислительных систем. Они способны обрабатывать огромные потоки информации со скоростью, близкой к скорости света, — поясняет пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета, ученые которого также приняли участие в исследовании.

Ранее «Призыв» писал, что трое молодых учёных Владимирской области, в числе которых и Евгений Седов, стали победителями конкурса президентских грантов. На продолжение своих научных исследований они получат по 600 тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото: frendi.ru