Feduk’a и Ивлева на Дне города оплатили спонсоры

Владимирские предприниматели не пожалели денег на празднование Дня города (0+). На этот раз сбросились не только на помпезный фейерверк, но и на выступления популярного рэпера Feduk’а и известного кулинара, телеведущего Константина Ивлева. Первый выступит 31 августа на Соборной площади прямо перед салютом, а второй – 1 сентября днем на смотровой площадке на Георгиевской. 1029-й день рождения города владимирцы отметят с размахом.

Владимир Гарев, первый заместитель главы администрации Владимира

Девиз празднования Дня города — «Возможно все». Мы считаем, что для владимирцев нет ничего невозможного. Мы подготовили в общей сложности 9 основных площадок.

Главная — Соборная площадь. С 12.00 будет программа. Как всегда, к празднику мы благоустраиваем город.

Стараемся, чтобы он выглядел чисто, опрятно, культурно и празднично.

31 августа с 9.00 до 23.00 движение по центру от Студеной горы до площади Фрунзе будет перекрыто. Раздолье для прогулок семьей и катаний на роликах и самокатах. К слову, в минувшие выходные на 75-летие Владимирской области никаких ограничений для транспорта не было. Все было достаточно камерно, действо подпортил ливень. Мэрия же не устает подчеркивать: у нее будет круче. Тревоги вызывает та же погода. Пока в прогнозах синоптиков +24 и солнце, но все еще может измениться.

Наталья Литвинова, замначальника управления культуры Владимира:

Бульвар Пушкина. Будет удивительная площадка — «Пафосно Пожуй». Мы придумали модную сейчас аббревиатуру — ПэПэ.

Там «Петля Прошлого», здесь «Пафосно Пожуй». Немногие могут себе позволить сходить в ресторан с видом на заглязьминские дали.

А на нашей большой смотровой сможет каждый покушать недорого и увидеть красоты Владимира под живую музыку.

Задействуют все привычные площадки: смотровые, парки, бульвары, а также запустят новую – на Студеной горе. Там открывается гастромаркет. В День города организуют арбузник с розыгрышем призов и дегустациями. «Призыв» публикует программу праздника (кликайте афишу для увеличения):

Как «Призыв» писал ранее, ко Дню города завершится благоустройство скверов и площадок на Чайковского, в Коммунаре, Оргтруде и Лесном.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»