Еще один «Hyundai Solaris» попал в ДТП у Болдино

Уже второе за последние сутки серьезное ДТП произошло на одном участке федеральной трассы у Болдино. Это место сужения дороги с четырех до двух полос. По предварительным данным УГИБДД по Владимирской области, водитель «Hyundai Solaris» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой «MAN».

Днем ранее, сообщал «Призыв», на этом же 143 километре трассы М-7 произошла авария с участием трех транспортных средств. На встречную полосу выехал водитель такой же «Hyundai Solaris».

ДТП произошло вчера утром, около поселка Болдино.

Половина трассы перекрыта бетонными блоками, идет ремонт. На другой нанесена красная разметка и стоят знаки. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки. Водитель с более серьезными травмами госпитализирован.