Энергетики просят снять ограничения на тариф за тепло

Владимирские энергетики заявили, что готовы выполнять инвестиционную программу. Но только с одним условием — если с тарифа на тепло снимут ограничения, которые ежегодно утверждает департамент цен и тарифов, тогда объемы по замене труб резко вырастут. С таким предложением компания «Т Плюс» выступила перед депутатами горсовета. Энергетикам нужно одобрение чиновников и депутатов, так как они обслуживают теплосети на условиях концессии (более надежный вид аренды).

Олег Грошев, директор владимирского филиала «Т Плюс»:



Нам необходимо, чтобы вы рассмотрели те изменения, которые мы подготовили. С профильным управлением города мы согласовали. Нам необходимо вынести на горсовет для утверждения изменений в концессионное соглашение.

Компания «Т Плюс» берет на себя обязательства, которые не были исполнены в предыдущем периоде. Средний объем инвестиций будет 500 миллионов рублей в год. Переход на метод расчета тарифа альтернативной котельной позволит, как минимум, 100-150 миллионов рублей дополнительно иметь.

Сегодня мы регулятору показываем все экономии, ищем способ, как их удержать. Но этого не нужно будет делать.

Сегодня тариф, может, и экономически обоснован, но мы тратим время на придумывание работ, хотя могли бы принимать тариф более оперативно.

Сейчас работает классическая схема расчетов предельных ставок на услуги ЖКХ. Ее использует департамент цен и тарифов администрации Владимирской области. Частные компании заявляют свои предложения, указывают все виды своих расходов. Из этого выводится максимальный платеж жителей. В этом году рост счетов не должен быть выше 4,3%. С 1 июля платежи владимирцев за тепло повысились на 3%. Ставки снижены, потому что не так велики расходы поставщиков.

Тепловики не выполняют планы по обновлению труб во Владимире.

В управлении ЖКХ неоднократно сообщали, что «Т Плюс» не выполняет тот объем реконструкции теплосетей, который необходим для снижения износа. Меньше список ремонта, меньше рост тарифа. У депутатов горсовета возникли опасения насчет роста тарифов для населения. Если ограничений нет — значит, тариф поползет вверх. Поэтому предложение энергетиков выслушали, но к рассмотрению на сессии не приняли.

Вместе с тем поставщики ресурсов уверяют, что во Владимире после перехода на другой метод расчета тарифов платежи жителей будут заморожены. Такие прогнозы считают возможными и в департаменте цен и тарифов. Но все же от ухода от привычной схемы принятия тарифов предлагают воздержаться.

Мария Новоселова, директор департамента цен и тарифов:



Во-первых, метод альтернативной котельной — пилотный. Он работает только в двух субъектах Российской Федерации. Еще нет понимания, как будут выстраиваться взаимоотношения.

Как будет осуществляться финансовый контроль со стороны заказчика, муниципалитета?

Если сейчас «Владимирские коммунальные системы» заключат соглашение с городом и скажут, что мы будем вкладывать в инфраструктуру определенные миллионы рублей, то как будет с них спрашивать город.

Сейчас все работает предельно просто. Если ресурсник не выполняет программу по замене труб, из-за которой принят уже определенный рост тарифа, то на следующий год департамент его не дает. Все недоработки возвращаются плательщикам в более низком тарифе. Это действенный рычаг контроля, который не позволяет жителям оставаться в дураках.

Департамент цен и тарифов не одобряет отказ от регулирования тарифов.

Но какими рычагами обладает мэрия? В памяти всплывает немало печальных примеров. К примеру, как писал «Призыв», никак не могут добиться от инвесторов переселения жителей домов с застроенных территорий, или концессионер кинотеатра «Художественный» за три года так и не отремонтировал здание и не возобновил кинопрокат.

Кстати, о заморозке тарифа на тепло можно говорить только на 2020 и 2021 годы. Но в 2022 году он сможет подскочить и довольно весомо.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»