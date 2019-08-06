Экс-главу администрации Карабаново наказали за отдых в Турции

Бывшая глава администрации Карабаново признана виновной в присвоении бюджетных средств и служебном подлоге. Приговором Александровского городского суда чиновнице назначен штраф. За отдых в Турции она заплатит 50 тысяч рублей. В течение ближайших двух лет экс-глава администрации также не сможет занимать должности в органах власти.

Пост сити-менеджера чиновница заняла в июне прошлого года. Только вот от работы она, видимо, быстро устала. И хотя отпуск ей был не положен, чиновница, не получив разрешения мэра, отправилась отмечать свой день рождения в Турцию на 10 дней. Одному из своих подчиненных сити-менеджер дала указание в табеле учета рабочего времени и расчета заработной платы проставить заведомо ложные сведения об исполнении должностных обязанностей в период ее отсутствия на работе.

За этот период она получила зарплату более 16 тысяч рублей.

Факт противоправного должностного поведения главы администрации правоохранители выявили в апреле этого года. Чиновница добровольно сложила полномочия.

— В ходе следствия обвиняемая, ныне пенсионер, возместила ущерб, причиненный бюджету муниципального образования, полностью признала вину и раскаялась в содеянном, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв ТВ» сообщал о еще одной чиновнице, которая зарабатывала на иностранцах.

Ольга Ефремова

Фото: e-wiki.org