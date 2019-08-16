Экономия на цветах вышла Владимиру боком

Погода сыграла плохую шутку с цветниками Владимира. Мэрия винит переменчивое лето в том, что в этом году получились самые скучные клумбы за все годы озеленения городских улиц. Все весенние обещания властей по поводу буйства красок, обилия цветов и новых 3D-композиций сначала сгорели под жарким солнцем, а затем утонули в летних дождях.

— Капризы погоды усложнили процесс ухода за уже высаженными насаждениями. В частности, сыграли свою роль жаркие и засушливые май и июнь, в отсутствие дождей пришлось увеличить частоту полива. В засушливое время работники МКУ «Благоустройство» высадили тысячи цветов взамен погибших и засохших. С наступлением прохладной погоды часть цветов в полную силу не расцвела, — рассказывает замначальника управления по связям с общественностью и СМИ Игорь Ефремов.

В мэрии сетуют, что низкие температуры ночью с 8 на 9 августа повредили часть цветов на клумбе, расположенной на выезде из Владимира в сторону Нижнего Новгорода. Цветы замерзли, пришлось сажать новые. В этому году акцент сделали на неприхотливых, стойких цветах с продолжительным циклом цветения. Пестрых и легких петуний не найти, одни суровые бархатцы и герань.

Цветники обновят к торжествам в честь Дня города Владимира

Как «Призыв» писал ранее, собирались высадить новые цветники на Лыбедской магистрали. Особенно в мэрии выделяли тепличные цветы, которые выращены своими силами. Якобы из всего цветочного списка две трети — прямиком из собственной теплицы, которую покупали на бюджетные деньги в прошлые годы и которую не видело воочию ни одно СМИ. Чиновники пытались убедить горожан, что в этом году удалось значительно сэкономить на озеленении и якобы от этого город стал только краше. Но бережливость встала боком. Клумбы и кашпо без пестрых цветов выглядят уныло и неинтересно.

— В этом году впервые в городе были высажены цветы у Комиссаровского пруда и вдоль участков Лыбедской магистрали. Утверждение, что в городе стало меньше клумб и цветов, чем раньше, ни на каких объективных данных не основаны, — утверждают в МКУ «Благоустройство».

По информации мэрии, в этом году по городу сделано 48 городских клумб и цветников. Любопытно, что в 2017 и 2018 годах, согласно официальным годовым отчетам администрации, их было 54. То же касается и вертикального озеленения. Кашпо с рассадой, цветочных арок и подвесок было значительно больше, чем сейчас.