Дзюба исполнил мечту владимирского болельщика

Мечту неизлечимо больного жителя Владимирской области исполнил нападающий питерского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба. Встреча с 22-летним фанатом произошла в минувшую субботу. Представители «Зенита» пригласили Кирилла и его маму в Москву на матч с «Динамо». На встрече с игроками клуба неожиданно для Кирилла появился и Артем Дзюба, который подарил поклоннику футболку с автографом.

— Спасибо тебе большое, что приехал, — сказал Дзюба. — Мне столько людей о тебе писали! Спасибо тебе, что переживаешь и болеешь за нас, это очень приятно. Это дорогого стоит, спасибо тебе!

Артем Дзюба подарил поклоннику футболку с автографом.

О мечте Кирилла Шушкина рассказала изданию «Такие дела» мама парня Наталья. После того как история была опубликована, многие начали писать о ней в социальных сетях, прося футбольный клуб о встрече с Кириллом.

— Дзюба такой же, как и на фотках, — поделился Кирилл Шушкин впечатлениями от сюрприза. — Только похудел немного.

Примечательно, что матч «Зенит» — «Динамо» завершился со счетом 2:0 в пользу питерской команды. У Кирилла был еще один повод для радости. Победа любимой команды – лучший подарок для болельщика.

Ранее «Призыв» писал, что футболисты сборной России помогли мальчику-инвалиду из Мурома и подарили ему новую коляску.

Ольга Ефремова

Фото: takiedela.ru