Дырявую крышу в Боголюбово оставят без ремонта ещё 2 года

Выход материала «Призыва» о доме с совершенно гнилой крышей в поселке Боголюбово помог внести ясность, но пока не ускорил ремонта. Жители старого жилья на улице Западной который год не убирают тазики — с потолков течёт. Кровлю начнут чинить не раньше 2021 года, сообщили в фонде капитального ремонта.

«Согласно постановлению департамента ЖКХ администрации Владимирской области от 30.04.2019 многоквартирный дом№ 5 по ул. Западной включен в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2020-2022 годы с ремонтом крыши в 2021 году» — написано в официальном ответе регионального Фонда.

С этим решением по капремонту можно ознакомиться на сайте организации во вкладке «Краткосрочная программа». Не менее чем за два месяца до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт, в адрес собственников квартир пятого дома будут направлены предложения о сроке начала работ, необходимом перечне и объёме услуг, а также их стоимости.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Боголюбова могут приблизить сроки ремонта кровли при поддержке местных властей. Для этого на общем собрании собственников им надо принять решение о дополнительном финансировании. Мы постараемся проследить, чтобы жильцы воспользовались своими правами.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»