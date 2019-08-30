Двум автобусам продлили маршрут до Полянки

Два владимирских автобусных маршрута — № 4С и 9С, соединяющие «запекинье» с основной частью города, будут доезжать по улицы Полянка. Там живут многодетные семьи, которым бесплатно выделены земельные участки под строительство. Раньше школьники и мамочки с малышами вынуждены были ходить пешком по обочине дороги (там вообще нет тротуара) до конечной остановки, находившейся в малоэтажном Веризино.

В будни до Полянки по маршруту № 4С пустят два автобуса, в день они будут совершать 15 рейсов. По сравнению с городскими районами Никулино и Шепелево это большая удача. По выходным будет ходить один автобус. А по 9-му маршруту курсируют 4 автобуса, причем в часы-пик — через каждые полчаса.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире маршрут № 55 также продлил свой путь до микрорайона Злобино. Там даже оборудовали новую конечную остановку. Расписание сместилось на 5 минут.

Анна Тумановская

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