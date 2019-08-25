Двое мужчин погибли на пожаре

Тела двух человек обнаружены на месте пожара в деревне Уляхино Гусь-Хрустального района. Их личности установлены. В сгоревшем частном доме находились мужчины 1989 и 1962 года рождения. Трагедия произошла сегодня ночью. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 23.30. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Гусь-Хрустального гарнизона.

Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

— Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. Сгорела кровля и внутренняя отделка одноэтажного деревянного дома. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с огнем при курении, — рассказали «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

В 00.18 пожар был локализован, в 00.25 ликвидировано открытое горение. На месте пожара работали 24 человека и 11 единиц техники.

Ранее «Призыв» писал, что на пожаре, случившемся в деревне Рябинки Юрьев-Польского района, погиб пенсионер. Еще двое человек двое пострадали. Над делом работает Следком. Известно, что пожарных вызвали слишком поздно.

Ольга Ефремова

Фото: ivbg.ru