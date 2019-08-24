Две новые «зебры» сделали у рынка на Чайковского

Проход к рынку на Чайковского сделали более удобным и безопасным. Два дополнительных перехода обустроили с двух сторон от сквера. Один из них ведет прямо к центральному входу ярмарки. «Зебру» нанесли именно там, где раньше здесь с риском для здоровья бегали пешеходы. Чтобы люди ходили только по переходу, вдоль сквера поставили ограждения. Для автомобилистов разрешили парковку у рынка под углом в 45 градусов.

Вторую «зебру» нарисовали на дороге, ведущей ко второй части сквера, где сейчас завершается монтаж детского городка. Зато у «Рябинки» переход закрасили. «Зебру» сделали чуть выше, в сторону площади Победы. Пока видны знаки и свежая разметка, поток машин тормозит заранее.

Но безопасных переходов со светофором на участке от таксопарка до площади Победы не сделали. Вечером здесь все равно ходить небезопасно. Подрядчик, выполняющий контракт по благоустройству сквера, монтирует фонари. Как только в сквере включат наружное освещение, пешеходы на дороге станут более заметными.

Как писал «Призыв» ранее, обновленный сквер откроется накануне празднования Дня города. Все обнаруженные в ходе финальной проверки недостатки обещали устранить.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»