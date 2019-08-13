Древнее рыболовецкое поселение обнаружили в Мещере

В национальном парке «Мещера» ивановские археологи докопались до интересных находок. Цель экспедиции, которая работает неподалеку от деревней Тюрьвищи Гусь-Хрустального района, — добраться до мезолитического пласта, обнаруженного в прошлом году. Однако, как сообщает пресс-служба национального парка «Мещера», начав раскопки, археологи наткнулись на пласт нового времени.

Были найдены остатки керамической посуды XVI-XVIII веков.

Историки высказывают предположение, что, судя по глиняным черепкам, на этом месте была рыболовецкая стоянка и в более позднее время. Подтверждает гипотезу ещё одна находка археологов — рыболовецкий канал, являвшийся частью традиционного рыбацкого промысла в Мещере, примерно соответствующий по возрасту найденной керамике.

Археологи уже подобрались к слою, где ожидается основной массив находок мезолита. По их предположениям, в то время на этом месте был сезонный поселенческий комплекс. Раскопки на стоянке «Рог-3» проходят с начала августа. Все итоги экспедиции историки обещают опубликовать в научном отчёте.

Ранее «Призыв» сообщал, что под Суздалем была найдена редчайшая деталь навершия рукояти меча XI века, инкрустированная серебряным декором.

Ольга Ефремова

Фото: park-meshera.ru