Доярка из Шихобалово стала лучшей в стране

Марина Щепетова из Юрьев-Польского района стала лучшей дояркой страны. Она завоевала первое место на всероссийском конкурсе среди женщин до 45 лет со стажем работы от 1 года до 8 лет. Марина работает в ООО «Шихобалово». И это не первое ее профессиональное состязание, в том числе такого уровня. Ранее доярка стала лучшей на областном конкурсе.

Марина Щепетова заняла первое место на всероссийском конкурсе.

XXVІІ Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров проходил с 23 по 26 августа в республике Башкортостан. Участие в нем приняли более 60 человек из 55 регионов России.

Ранее «Призыв» сообщал, что HR-специалисты назвали самую востребованную рабочую профессию во Владимирской области. При этом аналитики отмечают, что, к примеру, в марте 2019 года средняя зарплата, которую работодатели предлагают представителям перечисленных рабочих профессий, составила 37 000 рублей.

Елена Пляскина

Фото пресс-службы администрации Владимирской области